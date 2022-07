Některé horké červnové víkendy zaznamenalo žatecké koupaliště návštěvnost 1500 lidí za jediný den. „Návštěvnost byla v červnu dobrá, uvidíme, co nám přinesou další dva měsíce,“ sdělil ředitel Technické správy města Žatec Andrej Grežo. Koupaliště je v provozu od poloviny června. Největší novinkou je bazén s atrakcemi pro malé děti. Ten je na koupališti od loňského léta, v minulé sezoně se ale zprovoznit nestihl. „Bazének naši Aničku hodně baví, jsme za něj rádi,“ řekl otec sedmiletého dítěte a pravidelný návštěvník žateckého koupaliště Tomáš Veselý. „Naši plavčíci dohlížejí na to, aby bazén využívaly děti, pro které je určený. Tedy od čtyř do osmi let věku,“ dodal Grežo. V areálu je i nová lezecká pyramida a další nové herní prvky u bazénů.