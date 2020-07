Louny aktuálně provozují jedno koupaliště. Otevřeno je od června do srpna a za celodenní vstupenku tu zaplatíte 60 korun. Pokud se chcete svézt na toboganu, jedna jízda stojí tři koruny. Louňané už ale mohou stříhat metr k otevření dalšího vodního areálu. Jen co se uzavře na konci sezony koupaliště, začne fungovat nová plavecká hala.

„Dneškem jsme odstartovali řadu školení na jednotlivé technologie, které v bazénu jsou. Čekají nás perné chvíle plné technických informací a vychytávek k samotnému provozu. V saunovém světě už se topí a vše ladíme tak, abychom vás v září mohli přivítat v plné polní,“ uvedla lounská Správa plaveckých areálů v minulém týdnu na sociálních sítích.

Pětadvacet metrů dlouhý bazén, tobogán a brouzdálko pro děti mají k dispozici návštěvníci žateckého koupaliště. Celodenní vstupné pořídíte za 60 korun, rodinný lístek pak vyjde na 150 korun. Když vás omrzí vodní hrátky, můžete vyrazit na „green“ minigolfového hřiště. Pro letošní rok nebyly připravené žádné velké investice, příští rok se ale v areálu otevře rovnou celý nový bazén. „Momentálně máme vypsané výběrové řízení na zhotovitele, který vybuduje investici metodou design and build,“ upřesnila vedoucí odboru investic Kateřina Mazánková. Předpokládané náklady na vybudování vodní plochy s dalšími prvky se odhadují na patnáct milionů korun.

V lounském okresu se nacházejí venkovní koupaliště ještě v Krásném Dvoře nebo Podbořanech. Podbořany investovaly letos do sportovního zázemí. „Udělali jsme nové volejbalové hřiště,“ řekl správce areálu Petr Ulke. Podbořany ale nabízejí v areálu koupaliště i divácké zážitky. Celé prázdniny tu promítá letní kino. „Promítáme v úterý a pátek. Nabízíme divákům především české filmy,“ dodal Ulke. Dominují komedie a chybět nebude ani předpokládaný divácký hit 3Bobule.

Za koupáním na divoko vyrážejí lidé na Nechranice. Podle serveru Koupacivody.cz, který provozuje ministerstvo zdravotnictví, se tu ale za poslední týden kvalita vody lehce zhoršila. Kvalitě vody nepomáhají výkyvy počasí, které nenahrávají ani návštěvnosti na koupalištích. „Letos je to slabší a nepřikládám to covidu. To nás nijak neovlivnilo. Je to počasím, za posledních šest sezon jsme tak slabou návštěvnost neměli,“ zmínil Petr Ulke. Vyšší návštěvnost vyhlížejí i v Lounech. Zatím nejvyšší denní návštěvnost tu byla 270 lidí. V minulých letech přitom na pokladnách sečetli i 1300 prodaných lístků za jediný den.

Cena je příznivá

V porovnání cen za vstup do plaveckých areálů se zbytkem Ústeckého kraje si Lounsko nestojí vůbec špatně. Ceny za vstupné se řadí spíše k těm nižším.

Pro příklad: litoměřické koupaliště si účtuje za celodenní lístek 70 korun. V Brné nedaleko Ústí zaplatíte 100 korun. Venkovní plocha mosteckého aquadromu se otevře za 95 korun.