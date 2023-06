/FOTO, VIDEO/ Městské koupaliště v Lounech se dnes, ve čtvrtek 1. června, otvírá. Zahájení sezony přeje počasí, podle předpovědí meteorologů mají odpolední teploty vyšplhat k 28 stupňům Celsia. Teplo má být i v dalších dnech.

Koupaliště v Lounech je připravené na novou sezonu. | Video: Deník/Petr Kinšt

V lounském areálu vylepšili dětské hřiště, přibyly herní prvky pro „náctileté“. Největší novinkou je ale indiánská vesnička se čtyřmi teepee. „Nabídneme možnost ubytování až pro dvacet osob. Spát se bude v teepee na dřevěných podlážkách v přinesených spacácích a na karimatkách. Bude to ideální pro různé dětské skupiny, nebráníme se ani turistům,“ popsal ředitel Lounské správy plaveckých areálů Jan Macháček. U teepee je ohniště, kde bude možnost opékání.

Vstupné na koupaliště se oproti loňsku mírně zvýší. Za celý den zaplatí dospělí a mládež nad 15 let 90 korun, mladší a senioři 70 korun. Děti do 110 centimetrů mohou přijít zdarma. Odpolední vstupné od 15. hodiny je o desetikorunu nižší. Speciální tarif má čas mezi 10. a 12. hodinou. Tehdy návštěvníci zaplatí 25 korun za hodinu, při překročení se připočítá ještě dvacetikoruna.

Lounské koupaliště nabízí zapůjčení lehátka za 80 korun a výbavy na stolní tenis za 20 korun na hodinu. Otevřené je v červnu a červenci každý den od 10 do 20 hodin, v srpnu zavírá o hodinu dříve.

Oblíbené koupaliště letos neotevře. Otázkou je, zda ještě vůbec někdy

Koupaliště v Žatci plánuje zahájení sezony v pátek 16. června. Od loňska tam malým dětem slouží nový bazén, letošní novinkou je přesazení šesti vzrostlých stromů, které se nacházely před občerstvením, do jiné části areálu. „Jejich kořeny poškozovaly zámkovou dlažbu,“ vysvětlil správce areálu Milan Bukovský.

V letošním roce se mění vstupné, nový ceník tento týden schválili žatečtí radní. „Celodenní vstupné pro dospělé a děti nad 15 let bude nově 100 korun, loni se platilo 80 korun. Děti do 15 let či důchodci zaplatí 80 korun (v minulosti 60), rodinné vstupné se zvyšuje z 220 na 240 korun,“ přiblížil mediální zástupce města Tomáš Kassal. Návštěvníci koupaliště naopak ušetří za tobogán, na kterém už se jízdy neplatí. Do loňska stála jedna jízda dvě koruny, platilo se prostřednictvím čipových hodinek.

„Dopolední vstupné od 9 do 12 hodin nově bude stát 50 za každou osobu, do loňska to bylo 20 korun. K ceně dopoledního vstupného bude účtována záloha 200 korun na čipové hodinky. Odpolední vstupné za pobyt na koupališti od 16 do 20 hodin se zvyšuje ze 70 na 80 korun pro dospělé, pro studenty a seniory nad 65 let se zvyšuje z 50 na 60 a rodinné ze 160 na 180 korun,“ sdělil Tomáš Kassal. Děti do 100 centimetrů výšky v doprovodu rodičů mají i nadále vstupné zdarma.

OBRAZEM: Na koupališti v Žatci přesadili vzrostlé stromy. Ničily dlažbu

Nemění se ani otevírací doba koupaliště, jež zůstává denně od 9 do 20 hodin.

„Ke zvýšení vstupného nás vede růst nákladů na provoz areálu. I po zdražení předpokládáme, že bude město dál přispívat na jeho provoz,“ sdělil starosta Radim Laibl. Loni byly náklady na provoz koupaliště se saunou 5,1 milionu korun. Rozdíl mezi příjmy a výdaji, tři miliony korun, doplatilo provozovateli, jímž je technická správa, město Žatec.

V roce 2022 byla návštěvnost letního koupaliště 21 tisíc lidí, což je o 9 tisíc více než předchozí rok 2020, kdy sezonu ovlivnila i proticovidová opatření. Obecně platí, že roční návštěvnost nejvíce ovlivňuje počasí. Na koupaliště v minulosti chodilo ročně 12 až 30 tisíc lidí. „Zdrojem vody pro bazény je vodovodní řad, na závlahu trávníků a zeleně se používá voda z řeky Ohře. Voda v bazénech se v případě potřeby přihřívá díky napojení na Žateckou teplárenskou,“ připomněl Tomáš Kassal.