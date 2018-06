Koupaliště v Lounech a Žatci v pátek zahajují sezonu. Tentokrát bez oslavy

Louny, Žatec - Na městských koupalištích v Lounech a Žatci dokončili přípravy na novou sezonu. Shodně otevřou dnes, v pátek 1. června. Počasí ale příliš nepřeje, na víkend meteorologové předpovídají bouřky a dešťové přeháňky. Lepší počasí má být v příštím týdnu. Ani jedno koupaliště neplánuje na zahájení žádnou akci.

V Lounech během zimy připravili několik vylepšení. „Vyměnili jsme vadné části tobogánu, instalovali semafory na tobogány pro zvýšení bezpečnosti, opravili vnitřní obklady bazénů a pořídili slunečníky pro návštěvníky,“ vypočetl Radek Příhoda, ředitel Správy sportovních zařízení města Loun, která provoz koupaliště od loňska zajišťuje.

Při jízdě na tobogánech docházelo k nedodržení rozestupů a následnému narážení lidí do sebe. Semafory tomu mají zamezit.

V nastávající sezoně čekají na návštěvníky lounského koupaliště díky novému zavlažování lepší trávníky. Na zmíněné úpravy a opravy uvolnilo ze svého rozpočtu peníze město. Šlo o stovky tisíc korun.

Na novou skluzavku v dětském bazénu si ale budou muset návštěvníci ještě počkat. „Dodavatel nám sdělil, že výrobce, se kterým v minulosti opakovaně úspěšně spolupracoval, má nečekané zpoždění ve výrobě, které není schopen operativně vyřešit. Proto bude skluzavka dodána až koncem června,“ sdělila Blanka Sunkovská, vedoucí odbor správy majetku lounské radnice. V souvislosti s prodlením bude město uplatňovat smluvní pokutu ve výši 897 korun za každý započatý den prodlení. Nová skluzavka měla vyjít na 217 tisíc korun.

Také koupaliště v Žatci letos otevře 1. června, tedy zhruba o polovinu měsíce dřív než obvykle. „Loni bylo na začátku června hezky, tak to zkusíme,“ sdělil Andrej Grežo, jednatel Technické správy města Žatec, která má areál koupaliště v nájmu.

Návštěvníci se mohou těšit na některé novinky. Tou největší jsou levnější jízdy na tobogánu. Zatímco v minulých letech stála jedna jízda pět korun, letos to budou dvě. Úplné zrušení poplatku za tobogán by ale nebylo podle nájemce vhodné, protože funguje jako regulace. V případě bezplatného tobogánu by také hrozilo, že by se u něj shromažďovaly a atraktivní zábavy si užívaly skupiny stále stejných lidí, kvůli nimž by se ostatní návštěvníci k atrakci ani nechtěli přibližovat. To by zároveň kvůli zajištění bezpečnosti zvyšovalo nároky na personál žateckého koupaliště.

Levnější jízdné na tobogánu a stejné vstupné v praxi znamená, že za stejné peníze mohou návštěvníci sjet atrakci vícekrát. „Jízdné se odečítá z čipu, který má každý návštěvník. Když jízdy nevyčerpá, při odchodu mu peníze vrátíme. Kdo bude chtít jet vícekrát, než měl zaplaceno, musí si další jízdy nejprve doplatit,“ vysvětlil Andrej Grežo.

Dětský den nebude

Otevření koupaliště v Lounech tradičně koresponduje s Mezinárodním dnem dětí. V minulých letech se proto při zahájení sezony v areálu konala velká oslava plná atrakcí a soutěží pro děti. Letos nebude.

