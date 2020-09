Na městských koupalištích v okrese Louny končí sezona. V Lounech zavřeli v pondělí 31. srpna, v Žatci v úterý 1. září a v Podbořanech budou mít zájemci poslední možnost vykoupat se tuto neděli 6. září. Provozovatelé koupališť hodnotí sezonu z hlediska návštěvnosti jako podprůměrnou, svou roli sehrálo počasí a zřejmě i obavy lidí z nemoci covid-19.

„Měli jsme otevřeno od 19. června a jen pět týdnů bylo počasí takové, že přišlo lidí podle našich představ,“ sdělila ředitelka Lounské správy plaveckých areálů Andrea Kuďousková. Zájemci o koupání nyní musí v Lounech vydržet do 11. září, kdy se otvírá nová plavecká hala.

Zavřené je od tohoto týdne také koupaliště v Žatci. „Vzhledem k vývoji počasí jsme se dohodli s městem, že se koupaliště od úterý zavře. Návštěvnost odhaduji zhruba stejnou jako loni, tedy kolem dvaceti tisíc lidí,“ přiblížil Andrej Grežo, jednatel Technické správy města Žatec, která areál provozuje. Naopak žatecký bazén v budově obchodní akademie se poprvé pro veřejnost otevřel právě v úterý 1. září.

Letošní prázdninové počasí nebylo pro správce koupališť ideální, chyběly delší vlny veder. „Když bylo horko, lidé přišli. Bohužel pro nás dní s teplotami nad třicet stupňů nebylo moc,“ dodal Grežo.

Podobně hovoří provozovatel koupaliště v Podbořanech Petr Ulke. „Návštěvnost ještě nemáme spočítanou, ale je jasné, že půjde o jednu z nejhorších sezon za posledních šest let, kdy provoz koupaliště zajišťuji,“ zmínil.

Kromě počasí se na nižší návštěvnosti koupališť zřejmě projevil také strach lidí z koronaviru. „Těžko říct, ale lidé zaznamenali, že se v Podbořanech několik případů v létě objevilo. Loni, když byla vedra, přišlo na koupaliště několikrát přes tisíc lidí v jednom dni. Letos ani jednou,“ popsal Ulke.

„Nejvíc jsme zaznamenali 893 návštěvníků za den, přes osm set jsme se ale dostali jen jednou. Lidé se možná báli většího shromažďování,“ dodal.

Koupaliště v Žatci a Podbořanech neosiří ani přes zimu. V žateckém areálu, pokud to koronavirová situace dovolí, se v polovině října otevře sauna. „Předpokládám, že letos kvůli nižší návštěvnosti skončí provoz koupaliště opět ve ztrátě, takže žádné velké investice do sauny neplánujeme. Nebudeme například zatím kupovat infrasaunu,“ vysvětlil Grežo. Ztráta při provozování koupaliště za loňský rok je 800 tisíc korun, uhradí ji město. Letošní ztráta by měla být zhruba v podobné výši.

V areálu žateckého koupaliště se chystá výstavba nového bazénu s rozměry 14 x 6 metrů pro děti. „Plánujeme, že nový bazén by měl zahájit zkušební provoz v následující letní sezóně,“ sdělila vedoucí žateckého odboru rozvoje města Kateřina Mazánková. Radnice nedávno vybrala firmu, která nový bazén vyprojektuje a zároveň postaví. Vítězný uchazeč, společnost Centroprojekt ze Zlína, má podle smlouvy bazén postavit do 31. května 2021. Město za to zaplatí 15,6 milionu korun bez DPH.

Zatraktivnit areál koupaliště se chystají také v Podbořanech. Ale v zimě. Město si chce pronajmout kluziště o rozměrech 15 x 30 metrů. „Schválili jsme pronájem kluziště a potřebného vybavení na dva roky. Pokud se ukáže, že je v Podbořanech o bruslení zájem, koupíme ho,“ informoval podbořanský starosta Radek Reindl.

Ledová plocha pro bruslaře by měla být v areálu koupaliště v provozu od poloviny listopadu do konce února. „Jednáme s městem, jak využít kluziště i během léta. Nápadů je několik,“ nastínil Petr Ulke.