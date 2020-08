O potřebě výstavby dětského bazénu na žateckém koupališti se mluví několik let. Před lety zrekonstruovaný areál za více než sto milionů korun má zážitkový a plavecký bazén a brouzdaliště pro malé děti. Bazén se zážitky pro neplavce není.

„Mám dvě děti ve věku pět a sedm let. Na brouzdaliště už jsou velké, za další bazén budeme určitě rádi,“ sdělila například Jana Kloudná, jež na žatecké koupaliště chodí pravidelně. „Moje děti budou určitě rády, když bude na koupališti celkově víc atrakcí,“ doplnila její kamarádka Lenka Zátková, která žatecké koupaliště navštěvuje se šestiletým synem.

Obě maminky s dětmi by se měly dočkat příští rok v létě. „Plánujeme, že nový bazén pro děti by měl zahájit zkušební provoz v následující letní sezóně,“ sdělila Kateřina Mazánková, vedoucí odboru rozvoje města žatecké radnice. Ta nedávno vybrala firmu, která nový bazén vyprojektuje a zároveň postaví. Vítězný uchazeč, společnost Centroprojekt ze Zlína, má podle smlouvy bazén postavit do 31. května 2021. Město za to zaplatí 15,6 milionu korun bez DPH. Výstavba nového bazénu se tak zařadí mezi největší investice města posledních let. Po podpisu smlouvy mezi městem a vítězným uchazečem se začne projektovat a po získání stavebního povolení stavět.

Město Žatec nový bazén na koupališti postaví metodou design & build. Tedy tak, že firma, která ho vybuduje, předtím vyprojektuje jeho podobu.

Tento model využívá žatecká radnice při své investici vůbec poprvé.

Nový bazén by měl stát v místě trávníku v rohu koupaliště, na opačné straně než je vstupní budova. V sezoně tam bývá nafukovací skákací hrad. Bazén s rozměry 14 x 6 metrů bude mít maximální hloubkou jeden metr. Nabídne vodní atrakce pro děti – skluz, minitobogan, skluzavku, vodní děla. Vyroste u něj nový objekt s technologií.

Poslouží hlavně větším dětem

„Nový bazén zvýší celkovou atraktivitu areálu. Sloužit bude hlavně dětem, které jsou už velké na brouzdaliště, ale neumějí tak plavat, aby mohly být v zážitkovém nebo plaveckém bazénu,“ vysvětlil Andrej Grežo, jednatel Technické správy města, která koupaliště provozuje.

Koupaliště v Žatci prošlo rekonstrukcí v letech 2011 a 2012. Místo čtyř betonových bazénu jsou v místě dva s nerezovým povrchem, plavecký a zážitkový, a malé brouzdaliště pro nejmenší děti. Návštěvníkům slouží také tobogan, skluzavka, nechybí občerstvení, lehátka, udržovaná travnatá plocha a hřiště. V sezoně žatecké koupaliště navštíví dvacet až třicet tisíc lidí, záleží na průběhu počasí v létě. V zimě je v areálu koupaliště otevřená sauna, návštěvníkům areálu slouží po celý rok nedávno vybudované parkoviště. V letní sezoně k němu zajíždějí autobusy městské hromadné dopravy.