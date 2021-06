Koupaliště na Žatecku, Lounsku a Podbořansku se postupně otevírají návštěvníkům.

Koupaliště v Žatci. Archivní snímek. | Foto: Deník

Koupaliště v Žatci se v letošní sezóně poprvé otevře návštěvníkům v pátek 18. června. Provozní doba a vstupné zůstávají stejné jako v minulých letech. Koupaliště bude otevřené každý den od 9 do 20 hodin, dospělí platí 60 korun, děti, senioři nad 65 let a zdravotně postižení 40 korun. Změnou je, že dětské vstupné nebude do 150 cm výšky dítěte, ale do 15 let věku. Kvůli pokračující výstavbě dětského bazénu je mimo provoz minigolf. Kapacita koupaliště je omezena na polovinu návštěvníků, lidé by měli při vstupu prokázat bezinfekčnost.