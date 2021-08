Původní termíny dokončení bazénu se nepodařilo dodržet, areál kvůli nepříznivému výhledu počasí, které koupání nepřeje po velkou část prázdnin, zavřel.

„Návštěvníci budou moci nový bazén využít až příští rok,“ potvrdil místostarosta Radim Laibl. Bazén je určený pro děti, jeho součástí je menší tobogán a klouzačky. Po brouzdališti, zážitkovém a plaveckém bazénu doplňuje nabídku areálu koupaliště.

Bazén měl být hotový v květnu, pak se termín posunul na polovinu prázdnin. Ani ten se ale nepovedlo dodržet. Město Žatec pro stavbu nového bazénu vůbec poprvé využilo metodu design & build. Firma, která ho postavila, předtím vyprojektovala jeho podobu. Zakázku za 18,8 milionu korun získala brněnská společnost Centroprojekt group.

„Mrzí nás to, ale bohužel se termín dokončení nepovedlo dodržet, ukázalo se, že to nebylo v našich silách. V současné době je situace ve stavebnictví hodně komplikovaná, do přípravy bazénu i jeho stavby také promluvil covid,“ vysvětlil Petr Ševela, ředitel divize zmíněné společnosti, která se zabývá projektováním a výstavbou bazénů.

Podle jeho slov se protáhlo uzavření smlouvy s městem i vydání stavebního povolení. „Firma, kterou jsme měli nasmlouvanou na zemní práce a betonování kvůli časovým průtahům od spolupráce s námi odstoupila, museli jsme hledat někoho jiného. A v dnešní, ve stavebnictví složité situaci to nebylo nic jednoduchého. Kvalitní firmy volné termíny nemají,“ popsal.

Za pozdní dokončení bazénu požaduje město Žatec po společnosti na základě uzavřené smlouvy finanční sankce. „V úterý 24. srpna proběhla kolaudace. Na stavební část byl vydán kolaudační souhlas a na vodohospodářskou část bylo vydáno povolení zkušebního provozu. Celé dílo bylo městu předáno. S ohledem na prodloužení termínu realizace budeme řešit uplatnění sankcí,“ sdělila vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Mazánková.

Firma se sankcemi nesouhlasí. „Řešili jsme to s vedením města, naše důvody jsme vysvětlovali, k dohodě ale nedošlo,“ sdělil Ševela. Věc řeší právníci obou stran. Podle místostarosty Laibla budou jednání pokračovat, nevyloučil možnost mimofinančního vyrovnání. „Společnost by mohla třeba k novému bazénu dodat herní prvky,“ nastínil.

Kromě termínu se nepodařilo dodržet ani cenu, ta se ale zvýší o vícepráce, které si objednalo město. Jde například o nové osvětlení či kamerový systém.

V místě ještě určité další práce proběhnou. Bazén vyrostl na okraji areálu koupaliště při hranici s vedlejším městským sportovištěm. „Posune se plot koupaliště o několik metrů směrem do sportoviště. Travnatý prostor u in-line dráhy se nevyužíval, teď se stane součástí bezprostředního okolí nového bazénu a mohly by se na něj umístit herní prvky,“ sdělil Andrej Grežo, jednatel Technické správy města Žatec, jež má koupaliště i sportoviště v pronájmu.

Letošní průběh léta koupání příliš nepřeje a ani výhled počasí na konec srpna není příznivý. Koupaliště proto ve čtvrtek 26. srpna ukončilo sezonu. Kvůli počasí i covidovým omezením přišlo letos na žatecké koupaliště nejméně návštěvníků za posledních deset let.