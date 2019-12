Jestli se zdárně povede dokončit přípravu, jeho výstavba by mohla začít v druhé polovině roku 2020. První lidé by se v něm v takovém případě vykoupali na začátku sezony v roce 2021. Určený bude hlavně dětem.

Nový bazén by měl stát v místě dnešního trávníku v rohu koupaliště, na opačné straně od bazénů, než je vstupní budova. V sezoně tam bývá nafukovací skákací hrad. „Řešíme další přípravu včetně vypracování projektové dokumentace. Podle hrubého odhadu časového harmonogramu by přípravná fáze měla proběhnout v první polovině roku 2020 a samotná realizace po skončení letní sezony tak, aby nadcházející rok, tedy v roce 2021, bylo žatecké koupaliště rozšířeno o nový bazén,“ přiblížila vedoucí odboru rozvoje města žatecké radnice Kateřina Mazánková.

Rozpočet města na rok 2020 počítá na přípravu a výstavbu bazénu s částkou 15 milionů korun. Kolik za něj město skutečně zaplatí, ukáže až výběrové řízení na firmu, která jej postaví.

Koupaliště v Žatci má v dlouhodobém pronájmu jeho Technická správa města. „Novým bazénem by se zvýšila celková atraktivita areálu. Sloužil by hlavně dětem, které jsou už velké na brouzdaliště, ale neumějí tak plavat, aby mohly být v zážitkovém nebo plaveckém bazénu,“ vysvětlil její jednatel Andrej Grežo. Zda by nový bazén zvýšil celkovou návštěvnost, jisté podle jeho slov není. „Na to má spíš větší vliv průběh počasí v létě,“ dodal.

Čím víc návštěvníků, tím lépe

Ideální byl v tomto ohledu rok 2018, kdy na žatecké koupaliště přišlo v průběhu sezony rekordních 36 tisíc návštěvníků, v roce 2019 to bylo o deset tisíc méně.

Chystaná investice má kromě výstavby dalšího bazénu řešit i výměnu technologie chlorování vody u těch současných, z tekutého chlóru by využívala pro úpravu vody plynný. Čím víc návštěvníků na koupaliště přijde, tím větší množství chlóru se používá. Plynný je účinnější, není ho tedy tolik potřeba, takže je tato technologie šetrnější k lidskému zdraví.

Městské koupaliště v Žatci prošlo rozsáhlou rekonstrukcí v letech 2011 a 2012, po které bylo znovu otevřeno v červnu 2013. Místo čtyř betonových bazénů ze sedmdesátých let 20. století má nyní dva s nerezovým povrchem, plavecký a zážitkový, a malé brouzdaliště pro nejmenší děti. K atrakcím patří tobogán a skluzavky, nechybí lehátka, slunečníky, hřiště, minigolf nebo občerstvení. Koupaliště je otevřené během letní sezony. V zimě je v provozu v jeho areálu sauna, jež prošla rozsáhlou modernizací při rekonstrukci koupaliště.

Investice do koupání

Investice do městských koupališť se chystají také v Lounech a Podbořanech. V Podbořanech je prioritou otevření kempu u koupaliště. „Chceme také pokračovat s opravami obkladů v bazénu. Máme hotové stěny, nyní přijde na řadu dno. Chtěli bychom také zrekonstruovat hřiště na volejbal,“ přiblížil správce areálu Petr Ulke. V Lounech se do příští sezony chystá oprava toalet u řeky a výměna dlažby v bazénu s atrakcemi.