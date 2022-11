„Jednalo se o ojedinělou akci, kterou si na svá bedra Petr naložil. Perfektně celou akci připravil a vše domluvil. Atmosféra v bazénu byla fantastická. Osobně hodnotím celou akci jako velice vydařenou a děkuji Petrovi, že se nebál a vzal na sebe odpovědnost organizátora,“ uvedl místopředseda Českomoravské federaci naturistů Jiří Böhm, který se akce v Žatci zúčastnil. Spolek sdružuje zájemce o naturismus, jenž usiluje o přirozený vztah mezi kolektivní lidskou nahotou a přírodou formou bezprostředního pobytu v ní, využíváním jejích zdrojů – jako jsou slunce, voda a vzduch – k odpočinku od civilizace, rekreaci, sportu a regeneraci sil.

V regionu se jednalo o ojedinělou akci, koupání bez plavek ve vnitřním bazénu probíhá nejblíž v Praze. Přes léto je v provozu nuda pláž u rybníku v Úštěku na Litoměřicku, naturisté se scházejí také třeba na Kamencovém jezeře v Chomutově nebo nechranické přehradě.

Oproti tomu saunování bez plavek je mnohem rozšířenější. Řada vyznavačů tohoto relaxu vnímá, že je pobyt v sauně bez oblečení zdravější. Lidé v ní kvůli hygieně nesedí nebo neleží úplně nazí, mají prostěradla nebo ručníky. V Žatci se do městské sauny na koupališti chodí bez plavek každé pondělí a středu večer. „Saunování bez plavek je to správné. Kdo chce, může jít do sauny bez plavek i v jiné časy. Za dodržení hygienických pravidel vlastně kdykoliv,“ sdělil jednatel Technické správy města Andrej Grežo, která má koupaliště v pronájmu. Lidí s plavkami a bez plavek je podle jeho slov v žatecké sauně zhruba půl na půl.

Obdobně hovoří ředitel Lounské správy plaveckých areálů Jan Macháček, pod kterou spadají sauny v plavecké hale a v areálu koupaliště. „V zásadě by se lidé měli saunovat nazí, je to zdravější. Ale je to samozřejmě každého věc,“ řekl s tím, že žádné hodiny vyčleněné pro saunování bez plavek v Lounech nejsou. „Zkoušeli jsme saunování vyhrazené jen pro ženy, ale to se se zájmem moc nesetkalo,“ sdělil. V lounské plavecké hale je finská sauna a biosauna, na koupališti finská sauna a infrasauna. „Obzvlášť sauna na koupališti se teď těší velkému zájmu, chodí tam sedm desítek lidí denně. Nejen z Loun, ale jezdí i z okolí,“ přiblížil ředitel.