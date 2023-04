/ANKETA/ Když mohou muži, tak proč ne ženy? Společnost řeší otázku, zda ženy mají mít dovoleno pohybovat se "nahoře bez" na veřejných koupalištích a v plaveckých halách. Zajímali jsme se, s jakou by pochodily v Lounech a Žatci.

Když mohou být v bazénu muži s odhaleným hrudníkem, bylo by nespravedlivé, aby prsa ženy musela být zahalená plavkami. Tak to zřejmě vnímala Němka, jejíž příběh popsal místní deník Berliner Morgernpost. Za odhalená ňadra byla vykázána z místního koupaliště. Nenechala si to líbit, za újmu požadovala 10 tisíc eur.

Žaloba se sice neshledala s úspěchem, neboť neměla oporu v antidiskriminačním zákoně, ale ženě dal za pravdu německý veřejný ochránce práv. Koupaliště následně upravilo podmínky tak, aby všichni měli stejná pravidla pro odívání.

V bazénech v Lounech a Žatci je koupání "nahoře bez" zakázáno, respektive to neumožňuje provozní řád. „V něm je jasně dané, jak musí být žena při koupání v naší plavecké hale oblečená, má mít spodní i vrchní díl plavek,“ sdělil ředitel Lounské správy plaveckých areálů Jan Macháček. Podobně hovoří i správce žateckého bazénu Jiří Karas. „Máme přesně specifikováno, jaké plavky při koupání musí být,“ řekl.

V Lounech ani Žatci s tím problém dosud nebyl, žádná žena se vstupu do vody s odhalenými ňadry nedožadovala.

Opalování projde

Trochu odlišná situace je na městských koupalištích v Lounech a Žatci. Tam si občas při slunění na dece či lehátku nějaká žena vrchní část plavek odloží.

„Tolerujeme to, k takovým případům občas dochází. Zatím se nestalo, že by svým chováním žena pohoršovala ostatní návštěvníky a musel by třeba zasahovat plavčík,“ sdělil ředitel Technické správy města Žatec Andrej Grežo, která se o městské koupaliště stará. Případ, že by se žena koupala ve vodě bez horního dílu plavek, tam prý nezaznamenali.

Podobně hovoří i Jan Macháček. „V bazénech lounského koupaliště pobyt ve vodě bez horní části plavek neumožňuje provozní řád. Myslím, že s tím dosud žádný problém nebyl,“ řekl. Pokud se ale žena decentně opaluje bez horního dílu plavek, toleruje se to.