„Nabídkou majitele Moskvy se budeme zabývat. V tuto chvíli se nedá v této věci očekávat nějaké rychlé rozhodnutí,“ sdělil místostarosta Jaroslav Špička.

Společnost Rent Point nabídla Lidový dům městu za 5,9 milionu korun. V této ceně je objekt s přilehlou restaurací Pod Kaštanem, naopak travnatá plocha směrem k řece součástí nabídky není. Většina radních se nedávno vyjádřila pro koupi, konečné slovo ale budou mít zastupitelé. Kdy a zda vůbec budou o koupi kulturního domu rozhodovat, zatím jasné není. V programu jejich schůze v tomto týdnu, jak jej schválili radní, tento bod není.

Zastupitelům totiž před pár dny poslal otevřený dopis majitel Moskvy – druhého kulturního domu ve městě. Jeho nabídku za 22 milionů korun v roce 2013 žatečtí zastupitelé odmítli.

„Když naše společnost nabízela městu ke koupi kulturní dům Moskva, dostalo se nám na jednání zastupitelstva odpovědi, že město nemá zájem nic takového kupovat. Na jednu stranu jsem rád, že zastupitelé, tedy někteří, změnili názor a uvědomili si, že kulturu ve městě je třeba podporovat, a tedy nějaké kulturní zařízení vlastnit. Na druhou stranu jsem však volbou Lidového domu zaskočen,“ uvedl jednatel společnosti Moskva Luděk Müller.

„Jsme ochotni prodat městu kulturní dům Moskva za rapidně nižší cenu, než za jakou jsme ho nabízeli v minulosti, a to i přesto, že odhad nemovitosti je po odečtu amortizace přibližně 56 milionů,“ napsal v dopise zastupitelům.



Luděk Müller zároveň upozornil, že pokud zastupitelé odhlasují koupi Lidového domu a město jej opraví a bude ho provozovat z veřejných prostředků, nemá Moskva šanci na přežití. „V tom případě se může stát, že se z kulturního domu Moskva stane vybydlený pomník, neboť to pro nás bude likvidační,“ poznamenal.



Někteří radní a zastupitelé jsou pro to, aby město kulturní dům vlastnilo, jiní ne. „Jsem dlouhodobě zastáncem názoru, že by město mělo mít svůj vlastní kulturní stánek. Sloužit by měl pro pořádání nejen městských kulturních akcí, ale také pro další organizace města, pořádání konferencí nebo třeba komerčních akcí,“ uvedl místostarosta Jaroslav Špička. Podobný názor má i radní Petr Antoni. „Město pro svůj kulturní dům využití mít bude. Věřím, že by díky tomu vznikly i nové akce,“ sdělil.



Naopak proti koupi je radní Pavel Pintr. „Nemyslím si, že město Žatec má provozovat kulturní dům, zajišťovat jeho náplň, vytěžovat vlastní personální kapacity a vstupovat do podnikatelského prostředí a konkurovat dalším podnikatelským subjektům. Město by se mělo více zaměřit na svůj rozvoj, opravy komunikací a chodníků, vdechnout nový život budovám v jeho majetku, které v současné době chátrají,“ podotkl.