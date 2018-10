Kouření a alkohol u dětí? Běžné

Žatec – Do Žatce přišly výsledky ankety z Protidrogového vlaku. Neukázaly u žáků potěšující skutečnosti.

Nedávná Dočesná v Žatci. Ani ne 15letý mladík leží na zemi, zjevně to přehnal s alkoholem. Zřejmě i s marihuanou. Špatně mluví, má poruchu vědomí. První pomoc mu dávají dobrovolní záchranáři, sanitka ho pak odváží na dětské oddělení nemocnice v Kadani.



To je jen špička ledovce, která naznačuje, že alkohol a drogy nejsou u dnešních dětí ničím výjimečným.



Ukazují to také výsledky ankety z Protidrogového vlaku, které do Žatce teď přišly. V květnu ho na západním nádraží navštívily stovky dětí ze Žatce a okolí. Dotazník při té souvislosti vyplnilo 296 respondentů. A výsledky nejsou nijak potěšující.

Děti, jejichž průměrný věk byl 14 let, uvedly, že 181 z nich už zkusilo kouřit tabákové výrobky. Dokonce 230 jich má zkušenost s alkoholem, z nich 10 pije pravidelně. Čtvrtina už na vlastní kůži poznala, jaké to je, když se opijí tak, že mají problém s chůzí, mluvením či zvracením.

„A 37 procent, tedy 109 odpovídajících, tvrdí, že je lehké sehnat marihuanu. Dvaapadesát dětí už ji vyzkoušelo. A několik jedinců v tomto věku dokonce vyzkoušelo i tvrdé drogy,“ přiblížil výsledky ankety mediální zástupce města Tomáš Kassal.



Proč děti zkouší cigarety, alkohol a drogy? I na to odpovídaly v dotazníku – ze zvědavosti, protože je vyzvou kamarádi, při hledání zábavy.



S drogami, alkoholem a hlavně kouřícími dětmi má své bohaté zkušenosti Městská policie v Žatci. „Občas dostáváme od lidí různá upozornění, že se někde u školy pohybuje člověk, který nabízí drogy. Naše poznatky pak předáváme státní policii,“ sdělil ředitel žateckých strážníků Miroslav Solar. Většinou se jedná o dealery marihuany.

Také proto žatečtí strážníci zvýšili svou kontrolní činnost u škol, hlavně pak na začátku a konci vyučování. Běžně se v ulicích Žatce setkávají s kouřícími dětmi. A to nejen u škol, ale také třeba na autobusovém nádraží, kde děti čekají na spoje do okolních vesnic.

„Tyto prohřešky řešíme se školou, rodiči i sociálkou,“ vysvětlil ředitel žatecké městské policie. „Je to nekonečný boj. Výchova proti kouření musí ale samozřejmě začít v rodinách,“ dodal.



Tradičním nešvar, kouření žáků, občas řeší většina škol. Spíš než uvnitř budovy si děti zapálí před školou a jejím okolí.



„Vyskytuje se u nás ve škole velmi zřídka, že si někdo zkusí o přestávce na toaletách zapálit cigaretu. Tak jednou za dva, tři roky. Pokud vidíme, že žáci kouří před školou mimo náš areál, tak je upozorníme, že by neměli. Pokud kouření před školou začíná nabývat na intenzitě, kontaktujeme městkou policii a ta v inkriminované časy před školu namátkově zavítá a situaci řeší po své linii,“ vysvětlil Zdeněk Srp, ředitel ZŠ Komenského alej v Žatci.

Naopak s opilými dětmi se žatečtí strážníci zase tak často nesetkávají. Podle ředitele městské policie narazí na tři, čtyři případy ročně. Důvodem může být i fakt, že zatímco kouřit zkouší děti hlavně venku, popíjení alkoholu se děje převážně v uzavřených prostorách.



Protidrogový vlak, ze kterého má město Žatec data, brázdí koleje Česka už několik let. Organizátoři věří, že program odehrávající se v několika vagonech vlaku má tu sílu, že odradí děti od užívání drog a alkoholu.



„Velká většina mladých návštěvníků v Žatci uvedla, že zážitkový program včetně filmu o jejich vrstevnících jim nabídl mnohem více informací o návykových látkách než jiné preventivní akce,“ sdělil Tomáš Kassal.



S výsledky dotazníkového šetření a podrobnými statistikami získanými v Protidrogovém vlaku budou město i školy dál pracovat.