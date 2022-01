Lidé mohou vyhozené vánoční stromky přivézt na farmu, která se nachází u hlavní silnice mezi Břvany a Ranou, kdykoliv. Stačí je nechat ležet u ohrady. Měly by být důkladně očištěné od ozdob, aby případně nějaký zapomenutý drátek nebo provázek kozám neuškodil. „Stromky si i tak ještě překontrolujeme, než je dáme zvířatům. Kdo chce, třeba rodiny s dětmi, může se s námi předem domluvit a krmení vánočním stromkem vidět,“ sdělil Černý. Hlavně pro malé děti to může být stejný zážitek jako si stromeček před Vánocemi uříznout na plantáži. Tak jak to je i u jiných zvířat, lidé by i kozy na farmě neměli krmit sami bez přítomnosti majitele.

Hospodářství poblíž Břvan má v současné době několik desítek koz a krav plemene Jersey. Zabývá se výrobou mléka a sýrů, které je možné koupit přímo na farmě, v obchodě v Želkovicích nebo při různých akcích, jako jsou farmářské trhy nebo jarmarky v regionu. Barbora Marešová a Jan Černý, majitelé Farmy Létající koza, která dostala název podle nedalekého letiště Raná, za své mléčné výrobky získali několik ocenění.

Historie farmy se začala psát před dvaceti lety. „Tehdy jsme jeli okolo a zaujal nás opuštěný domek, který tu stál. Byl bez vody, elektřiny, kdysi to byla kovárna pro místní důl s opukou. Ten byl významný pro celý region, z místní opuky je například postavený Chrám svatého Mikuláše v Lounech nebo kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Řekli jsme si, že by bylo fajn domeček koupit a o víkendech v něm hrát na kytaru a popíjet víno,“ zavzpomínal Černý, který je původem z Nového Strašecí na Rakovnicku. Časem se do domu nastěhovali a přišel nápad pořídit několik koz pro děti. Postupně zvířat přibývalo, až se vše rozrostlo do podoby dnešní farmy. Rodina bydlí v původním domku, vedle něj postavila novou budovu, kde se vyrábějí sýry. Okolí lomu postupně rekultivuje, farma má pronajato několik hektarů pozemků, kde se zvířata v sezoně pasou.