Kozy, kráva i povoz. Skutečný dárek pod stromeček je možné pořídit "last minute"

Ústecký kraj /ANKETA/ – Darovací certifikáty lidé kupují i na Štědrý den. Potěší obdarovaného a navíc pomohou třeba na druhém konci světa.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Radmila Šepsová

Co s člověkem udělá, když najde pod stromečkem veselou kozu, včelín nebo oslíka i s povozem? To pozná ten, kdo svým blízkým daruje certifikát s originálním darem, který pomůže s obživou lidem třeba v takové Angole, Kongu, nebo Nepálu. S klidem se dá mluvit o "last minute" dárku, protože ho řada lidí pořizuje až na Štědrý den.

V charitativním e-shopu Člověka v tísni Skutecnydarek.cz je možné najít celý seznam darů, které mají moc zlepšit život těm nejchudším na planetě. Mezi nejdostupnější patří kanystry na vodu, dvacet kuřat pro obživu celé rodiny a sazenice stromků. Tyto dary je možné koupit do čtyř set. Dražším dárkem je kráva za 7500 nebo stejně drahý oslík s povozem, který zkrátí cestu pro vodu a nejen pro ni.

Vůbec nejdražší položkou je pořízení Štastné třídy, která vychází na 25 tisíc korun, má ale dlouhodobou působnost. „Peníze poslouží na vybavení třídy tabulí, učebnicemi a pomůckami,“ vysvětila koordinátorka péče o dárce Blanka Valentová.

Seznam skutečných dárků existuje už šestnáct let a postupně na něm přibývají nové položky. Novinkou je například ryba, která nasytí celou vesnici. „Jde o podporu rybářství v deštných pralesích v Kongu, kde budeme zakládat rybníky. Dárek lidem poskytne vše, co je třeba k chovu: potěr, krmivo i znalosti, jak se o ryby starat,“ zmínila Valentová.

O periodě nemluví ani matky s dcerami

Dalším darem je teplé oblečení pro ukrajinské a syrské děti v uprchlických táborech, ale také dámské vložky. „To je takové ožehavé téma. Spousta mužů se nás na to ptá, takže kromě pomoci přinášejí i určitou míru diskuze,“ domnívá se koordinátorka. Tento dar půjde například nepálským dívkám, kde jsou vložky či tampony nedostupné. „Dívky v Nepálu v době periody nechodí do školy, protože na vložky nemají a téma menstruace je takové tabu, že o něm nemluví ani matky s dcerami,“ vysvětlil Tomáš Vyhnálek z Člověka v tísni.

Skutečný dárek mají lidé možnost pořizovat celoročně, přesto je o něj největší zájem před Vánocemi. „Zhruba osmdesát procent objednávek máme od poloviny listopadu do konce roku, kdy lidé obecně dávají více peněz na charitu,“ míní Blanka Valentová. „Nakupují třeba i 24. prosince v pět hodin odpoledne. Tedy opravdu na poslední chvíli,“ dodala s úsměvem.

V charitativním e-shopu v posledních letech nakupuje například Chomutovan Jiří Rejžek. "Nejdřív jsem to mínil jako vtípek a podaroval kamaráda certifikátem s veselou kozou. Musím ale říct, že mě myšlenka chytla, takže v tom chci pokračovat. Máme vše, proč tedy nepřilepšit lidem, kteří se nenarodili do tak dobrých podmínek jako my," míní.

V Ústeckém kraji lidé za letošek podarovali chudé především kanystry na vodu, kozami a kravami. Například Ústečané zaplatili 22 koz, lidé z Litoměřic sedmnáct a děčínští koupili deset krav. Do kanystrů investovali hlavně Ústečané (19) a Chomutované (17). Nejvíc peněz jde do obživy v zahraničí, další ale plynou i na vzdělání, a to například i do Česka, kde se Člověk v tísni snaží pomáhat chudým dětem.

Popularita e-shopu Skutecnydarek.cz v průběhu let stoupá. Lidé za jeho existenci nakoupili 150 tisíc certifikátů za více než 90 milionů korun. Mezi nejoblíbenější dárky patří kuřata, školní pomůcky, koza, první knížka a sazenice. Muži nakupují hlavně kozy, ženy zase slepice.

Jaké dary jste v tomto roce koupili (jde o výběr)



Kozy 86

Děčín 23, Chomutov 6, Litoměřice 17, Louny 6, Most 7, Teplice 5, Ústí nad Labem 22



Krávy 19

Děčín 10, Chomutov 1, Litoměřice 1, Louny 0, Most 1, Teplice 9, Ústí nad Labem 4



Kanystry na vodu 78

Děčín 8, Chomutov 17, Litoměřice 12, Louny 4, Most 4, Teplice 14, Ústí nad Labem 19