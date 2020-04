Až osm let vězení hrozí dvěma mužům, kteří chtěli v lounském supermarketu ukrást zboží za pár stovek. Mnohem přísnější trest čeká také na zloděje nafty na Žatecku a Lounsku. V době, kdy je na území ČR v souvislosti s šířením koronaviru vyhlášen nouzový stav, jsou sazby za spáchání některých trestných činů včetně krádeže mnohem vyšší. Třeba i za banální krádež tak mohou jít zloději do vězení na dlouhé roky.

To se týká dvou mužů z Lounska, které policejní komisařka v minulých dnech obvinila z krádeže. Ostraha lounského supermarketu je přistihla po sobě během necelých dvou hodin, chtěli ukrást zboží za pár stovek korun. Vzhledem k tomu, že to v jejich případech nebylo poprvé, co kradli, a že platí nouzový stav, shodně jim hrozí osmileté tresty.

„Nejprve se do supermarketu vydal 29letý muž. Ten si měl pod bundu schovat potraviny v hodnotě přes dvě stě korun a poté projít pokladnou bez zaplacení. Zadržel ho pracovník ostrahy,“ popsala policejní mluvčí Miroslava Glogovská. O necelé dvě hodiny později se podobná situace odehrála ve stejné prodejně znovu, pouze s jiným hlavním aktérem. „Předmětem krádeže bylo tentokrát drogistické zboží v hodnotě necelých 500 korun. To si měl pod bundu vložit 23letý muž, kterého také zadržela po průchodu prostorem pokladen ostraha prodejny,“ doplnila mluvčí.

K dalším poměrně rozšířeným typům krádeží patří v okrese Louny odčerpávání nafty z nádrží různých pracovních strojů. I v těchto případech pachatelům nyní hrozí vysoké tresty. Třeba tomu, který v závěru minulého týdne z pracovního stroje zaparkovaného na poli na Žatecku ukradl 200 litrů motorové nafty.

Poškozenému způsobil škodu ve výši přes šest tisíc korun. Relativně vysokou škodu přesahující částku 40 tisíc korun způsobil neznámý pachatel také na Lounsku, když odšrouboval výpustný šroub z nádrže autojeřábu, z něhož chtěl zřejmě ukrást naftu. Z nádrže však nevytékala nafta, ale olej, o který dotyčný patrně neměl zájem. Šroub ale nechal ležet na zemi a z jeřábu následně vyteklo do místní kanalizace 350 litrů hydraulického oleje. Ke znečištění životního prostředí naštěstí nedošlo, neboť tekutinu zadržela místní čistička odpadních vod. Na té vznikla škoda pět tisíc korun, vytečením oleje majiteli jeřábu za dalších 38 tisíc korun.

„Za současné situace, kdy byl vládou vyhlášen nouzový stav, který je podle zákona přitěžující okolností, hrozí pachatelům popsaných trestných činů mnohem vyšší trest. Za krádež spáchanou v době vyhlášeného nouzového stavu může totiž soud poslat provinilce do vězení až na osm let,“ přiblížila mluvčí Glogovská.

„Podle názoru Nejvyššího státního zastupitelství je spáchání trestného činu v rámci vyhlášeného nouzového stavu okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby,“ uvedl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Během mimořádného stavu dochází ke zpřísnění trestů kvůli mimořádné škodlivosti, kterou tyto trestné činy v době stavu nouze mají. Společnost je podstatně zranitelnější, policie se totiž musí věnovat jiným úkolům. Kontroluje také dodržování krizových opatření návazných na vyhlášení nouzového stavu, například uzavření prodejen.