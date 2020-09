"Třikrát byly předmětem jeho zájmu parfémy v prodejnách drogerií. Ty si podle zjištěných informací bral z regálů a z místa pak odcházel bez jejich zaplacení. Následně je měl prodávat náhodným lidem za zlomek jejich ceny. Způsobená škoda se vyšplhala na necelých 17 tisíc korun," uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

"Muž nepohrdl ani láhvemi drahého koňaku. Tři takové lahve v celkové hodnotě téměř 5 tisíc korun měl vzít v prodejně supermarketu a opět se vypařit, aniž by za zboží platil. Měl také za barovým pultem jednoho z lounských podniků vzít ze zásuvky tzv. kasírtašku s finanční hotovostí a odcizit z ní necelé 4 tisíce korun," pokračovala Glogovská.

Podle kriminalistů se mladý muž měl dopustit i loupeže. "V polovině srpna měl v pozdních večerních hodinách v parku přiběhnout k poškozenému, opětovně ho udeřit pěstí a požadovat po něm peníze. Poškozený se však bránil a útočník nakonec z místa utekl," řekla policejní mluvčí.

Ani to ještě není vše.. Během srpna měl spolu s 24letou ženou vniknout do koupelny cizího rodinného domu a setrvat tam přibližně tři hodiny. "Po této době je přistihla ležící na zemi obyvatelka domu, která přivolala policii, a následovalo zadržení obou osob. Muž nyní čelí obvinění z trestných činů krádeže, loupeže a porušování domovní svobody. Není to poprvé, co se dostal do konfliktu se zákonem. V minulosti byl odsouzen mimo jiné pro krádež k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, z jehož výkonu byl propuštěn v květnu loňského roku," uvedla Glogovská.

V případě odsouzení hrozí muži až deset let vězení.