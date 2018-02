Kraj nakoupí 500 plašičů zvěře. Třetinu těch testovacích na Lounsku rozkradli

Ústecký kraj - Zařízení se v praxi osvědčila. Objeví se na Litoměřicku, Lounsku, Děčínsku i v dalších regionech.

Na pět stovek elektronických ohradníků proti zvěři chce nakoupit Ústecký kraj. Spolu s pachovými ohradníky je umístí na vytipované úseky silnic II. a III. třídy, které spravuje. Zakázka přijde na zhruba 1,2 milionu korun.

Elektronické ohradníky, které mají zabránit střetům aut se zvěří, kraj testoval na Lounsku. Osvědčily se, avšak velká část se jich ztratila. „Ze 70 ohradníků jich asi 30 procent zmizelo. Zlodějům ovšem k ničemu nejsou, museli by na ně svítit celou noc,“ řekl Kamil Plíšek z Podřipského zájmového sdružení nájemců honiteb Straškov Vodochody, jež ohradníky dodává.

Přístroje totiž fungují na principu světla a zvuku: na vzdálenost tří stovek metrů zaznamenají jedoucí auto. Poté spustí vysokofrekvenční zvuk, který je zvěři nepříjemný. Jakmile auto projede, opět se vypne a zvířata mohou volně přejít. „Obsahují ovšem solární baterii. Takže se domníváme, že český kutil z nich vyrábí nabíječku na mobil. Ti línější zloději, kterým se nechtělo šroubovat vruty, dokonce ukradli plašič i s patníkem,“ líčil zástupce sdružení Plíšek a dodal, že cena jednoho přístroje je zhruba 1800 korun.

Na tahu pojišťovny

Plašiče zvěře dodává sdružení firma z Rakouska, kde ohradníky u silnic hradí pojišťovny. „I my chceme do financování zapojit kromě kraje pojišťovny. Když auto nenarazí do zvířete, není pojistná událost ani pojistné plnění,“ vysvětlil šéf krajského odboru dopravy Jindřich Franěk.

Dopravní policisté v kraji jen za loňský rok evidují 1258 střetů automobilu se zvěří. To je přibližně o 400 více než rok předchozí. „Údaje máme z pojišťoven. Oproti předchozím letům přibylo na silnicích dražších vozů a lidé si zařídili pojištění proti střetu se zvěří, takže je číslo vyšší. Dříve to lidé nehlásili,“ informoval vedoucí krajské dopravní policie Jiří Ušák s tím, že nejčastěji řidiči narážejí do divočáka nebo srnce.

Nové plašiče by měly být na devíti místech, například na Litoměřicku, Lounsku či Děčínsku. Na zkušebním úseku mezi lety 2015 a 2017 zabránily plašiče spolu s pachovými ohradníky téměř všem srážkám automobilů s divokou zvěří. Dříve jich tam bylo 20 ročně.