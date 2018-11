Kraj vybírá další vlakové dopravce na motoráky

Ústecký kraj - Mezi nabídkami Českých drah, GW Train Regio a Die Länderbahn bude Ústecký kraj vybírat provozovatele části motorových vlaků.

Jde o třetí balíček smluv, který chce kraj uzavřít s dopravci a týká se zejména Lounska a provozu tratí po roce 2019. O prvních dvou balíčcích zatím není rozhodnuto. „Do konce letošního roku chceme mít jasno,“ řekl krajský náměstek pro dopravu Jaroslav Komínek.

Jména přihlášených firem získala redakce z vyjádření jednotlivých dopravců, kteří byli osloveni s možností podat nabídku. Čtvrtým uchazečem může být ještě Arriva, ta požádala kraj o odklad pro podání nabídky. Zda jí vyhoví, není v tuto chvíli zřejmé.

Ve hře je desetiletá smlouva na provoz zhruba 1,2 milionu vlakokilometrů ročně, při běžných cenách za železniční dopravu jde o kontrakt za zhruba 150 - 200 milionů korun ročně. Zakázka se týká provozu na linkách, které kromě Ústeckého kraje obsluhují i Středočeský kraj.

Jde o spoje linky U12 z Oseka přes Most a Louny do Rakovníka, linky U14 z Jirkova přes Chomutov a Žatec do Lužné u Rakovníka a víkendový provoz na trati z Chomutova do Vejprt. Počty spojů, které Ústecký kraj objednává na těchto tratích pro dalších deset let, jsou stejné jako dosud.

Alespoň 80 míst k sezení

Na tratích, kde kraj hledá dopravce, nyní jezdí České dráhy, ve většině případů s Regionovami. Podle požadavků kraje není potřeba začít jezdit s novými soupravami. Regionovy by měly požadavky bez problémů splňovat, podmínkou je rychlost nejméně 80 kilometrů v hodině, přičemž ve vlaku musí být nejméně 80 míst k sezení.

Smlouva s Českými drahami končí Ústeckému kraji příští rok v prosinci, pro velkou část tratí vypsal kraj takzvané tržní konzultace, kdy oslovuje více dopravců s nabídkami.

V případě části elektrických vlaků chce rozhodnout v nejbližších dnech o zadání pro RegioJet či České dráhy, u motorových vlaků zejména ve východní části kraje s prodloužením až do Libereckého kraje je nejblíže zakázce Die Länderbahn.

Oslovení více dopravců má kraji ušetřit, současně se vyhýbá složitější veřejné soutěži a jejímu možnému napadání. Přímé zadání je u železniční dopravy až do roku 2023 zcela legálním postupem.