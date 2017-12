Krajská zdravotní připravila pro návštěvníky nemocnic parkování zdarma

Ústecký kraj - Návštěvníci nemocnic Krajské zdravotní zaparkují od vánočních svátků po Nový rok zdarma.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Filip Vlček

Krajská zdravotní, a. s., připravila pro pacienty a návštěvníky nemocnic na vánoční čas a dny na přelomu roku malý dárek. Parkování v areálech nemocnic Krajské zdravotní, a. s., v nichž je zaveden závorový systém, budou mít motorizovaní návštěvníci zdarma.



Závory v nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Mostu a Chomutově budou otevřeny pro bezplatné parkování v době od půlnoci ze soboty 23. 12. na neděli 24. 12. 2017 do půlnoci z pondělí 1. 1. na úterý 2. 1. 2018.

Krajská zdravotní, a. s., upozorňuje také na otevírací dobu lékáren ve dnech 25. a 26. 12. 2017 a 1. ledna 2018. Pohotovostní lékárenská služba v místech působnosti jejích zdravotnických zařízení bude upravena takto:



Děčín:

25. 12., 26. 12. 2017 a 1. 1. 2018 Nemocniční lékárna KZ, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z., (telefon 412 705 440) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 18:00 hodin.



Ústí nad Labem:

25. 12. 2017 a 1. 1. 2018 Nemocniční lékárna KZ, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., (telefon 477 112 153) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 18:00 hodin.

26. 12. 2017 Lékárna U Grandu - Revoluční 456/28, Ústí nad Labem (telefon 475 220 700) bude otevřena pro veřejnost od 8:00 do 17:00 hodin.



Teplice:

25. 12. 2017 Nemocniční lékárna KZ, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z., Poliklinika (telefon 417 519 679) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 19:00 hodin.

26. 12. 2017 Lékárna BENU - OC Galerie Teplice (telefon 731 638 173) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 18:00 hodin.

1. 1. 2018 Nemocniční lékárna KZ, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z., Poliklinika (telefon 417 519 679) bude otevřena pro veřejnost od 12:00 do 19:00 hodin.



Most:

25. 12. 2017 Nemocniční lékárna KZ, a. s. - Nemocnice Most, o. z., (telefon 478 032 528) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 19:00 hodin.

26. 12. 2017 Lékárna BENU - OC Centrál Most (telefon 731 638 040) bude otevřena pro veřejnost od 9:00 do 20:00 hodin.

1. 1. 2018 Lékárna BENU - OC Centrál Most (telefon 731 638 040) bude otevřena pro veřejnost od 11:00 do 20:00 hodin.



Chomutov:

25. 12. a 26. 12. 2017 Nemocniční lékárna KZ, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z., (telefon 474 447 248) bude otevřena pro veřejnost od 10:00 do 20:00 hodin.



Zdroj: info@kzcr.eu