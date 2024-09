Zdeněk Plachý dnes 14:00

V České republice odstartovaly v pátek 20. září ve 14.00 hodin volby do zastupitelstev krajů. V některých obvodech občané vybírají také svého zástupce v Senátu Parlamentu České republiky. Nebo přinejmenším postupujícího do druhého kola. Volební místnosti se uzavřou v pátek ve 22.00, v sobotu budou k dispozici od 8.00 do 14.00.