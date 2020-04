Státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem zasáhla v kauze údajně nevýhodného prodeje městských pozemků v Podbořanech. Zrušila usnesení státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Lounech, která městu v této věci ustanovila opatrovníka – lounskou advokátku Danu Holou. Vedení Podbořan, které hovoří o nesmyslnosti celé kauzy a ve věci podalo stížnost na Nejvyšší státní zastupitelství a Ministerstvo spravedlnosti, tento krok přivítalo.

„Říkám od začátku, že je celá věc vykonstruovaná, prodejem pozemků žádná škoda městu nevznikla. Jsem rád, že ustanovení opatrovníka bylo zrušeno, na nezákonnost jeho jmenování upozorňujeme od samého počátku,“ řekl starosta Radek Reindl.

Proti svému ustanovení podala stížnost i sama advokátka, neboť městu několik let poskytuje právní pomoc a není tak údajně zaručena její nepodjatost. „Ustanovení opatrovníka je nezákonné a přinejmenším i předčasné,“ shrnula ve svém zdůvodnění krajská státní zástupkyně Iveta Bollová.

Město loni a předloni prodalo v lokalitě Na Lišce dvacítku stavebních parcel za cenu 300 korun za metr čtvereční. Tu stanovilo na základě znaleckého posudku. O věc se zajímá policie. Hospodářská kriminálka v Lounech vede od loňského ledna ve věci údajně nevýhodného prodeje pozemků trestní řízení, policisté dosud v této věci nikoho neobvinili. Prošetřují, zda nedošlo k trestnému činu porušení povinnosti při správě cizího majetku, když město prodalo parcely za zmíněnou částku a nezahrnulo následné zhodnocení pozemků ze strany města.

Na policii se v tomto duchu obrátil podbořanský obyvatel Martin Řepík. Tomu se nelíbí, že město nabízelo v lokalitě nezasíťované pozemky, v kupních smlouvách s novými majiteli se ale zavázalo, že je zasíťuje. Podle jeho slov by tedy cena, za kterou město pozemky prodávalo, měla být vyšší.

„Předmětem prodeje jsou stavební pozemky, které se město zavazuje na své vlastní náklady zasíťovat. Tedy vybudovat k nim komunikaci, chodník, veřejné osvětlení, kanalizaci, vodovod, plynovod a zajistit přivedení elektřiny. Město tedy de facto prodává zasíťované stavební pozemky,“ tvrdí Řepík. Údajná škoda byla vyčíslena, na základě jiného znaleckého posudku, na devět a půl milionu korun.

Vedení Podbořan tento výklad odmítá. „Snažíme se několik let o vstřícnou cenovou politiku. Cílem je podpora růstu počtu obyvatel, podpora výstavby u mladých rodin a zvýšení daňových příjmů města. Při prodeji bytů nebo pozemků nepotřebuje město sdírat lidi z kůže. To se ovšem nelíbí spekulantům s pozemky, kteří naopak potřebují prodat za co nejvyšší cenu,“ argumentoval starosta Reindl. „Díky rozvíjení městského majetku i vytváření stavebních parcel za velmi výhodné ceny vzrostl roční objem vybrané daně z nemovitosti z pěti na deset milionů korun, tedy téměř dvojnásobně. Díky hospodaření města vzrostl počet obyvatel na přibližně 6400,“ dodal. Policejní vyšetřování označil za zásah do ústavních svobod samosprávy. „Při stanovení ceny město sleduje i jiné zájmy obce, které nejsou a nemůžou být posouzeny žádným znaleckým posudkem,“ uvádí se mimo jiné v usnesení podbořanského zastupitelstva k této věci.