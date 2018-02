Královnou sportovců je Lucie Svěcená! Opět ovládla prestižní anketu

Okres Louny – Žatecká plavkyně obhájila prvenství. Mezi mládežníky triumfovala v anketě vodní slalomářka Lucie Nesnídalová.

Lucie Svěcená, plavkyně ze Žatce, účastnice olympiády v Riu de Janeiru, krátce po převzetí ceny pro nejúspěšnější sportovkyni okresu Louny za rok 2016.Foto: Deník/Karel Pech

Medaile světové, evropské, národní. Skvělá umístění ve světových pohárech, na nejprestižnějších soutěžích… Sportovci z regionu se loni opět ukázali ve fantastickém světle, přivezli domů mnoho a mnoho úspěchů. Jejich oslavou je každoročně oblíbená anketa Nejúspěšnější sportovec okresu Louny, její další ročník opanovala mladá žatecká plavkyně Lucie Svěcená.

A Lucie Svěcená triumfovala zaslouženě. Posuďte sami. V roce 2017 byla dvakrát 16. na evropském šampionátu, na tom světovém dohmátla na 26. pozici. Na mistrovství republiky byla třikrát zlatá, přidala ještě dvě stříbra a bronz. Vyhrála mítink v Berlíně, druhá byla v Norsku, třetí v Eindhovenu.

Připomeňte si kompletní nominace:

Naděje českého plavání, která v českých bazénech nemá na motýlkářských tratích konkurenci, obhájila královskou korunu z minulého ročníku. V žateckém divadle, kde se slavnostní galavečer s bohatým kulturním programem konal, jí gratuloval další skvělý sportovec Miroslav Varga. Žatecký rodák a olympijský vítěz ve střelbě z roku 1988 byl také uveden do Síně slávy.

Konkurence byla i letos obrovská. Třpytivých kovů bylo i tentokrát mnoho. Na druhé místo mezi sportovci okresu Louny zařadili trenéři, sportovní odborníci, novináři a čtenáři lounskou aerobičku Adélu Citovou. Na MS vybojovala dvě stříbrné medaile, v singlu i trojicích. Z ME má bronz a zlato, na republikovém šampionátu získala dvě zlaté.

Bronz má borec na divoké vodě

Bronz v anketě získal sjezdař na divoké vodě ze Žatce Vladimír Slanina. Z ME přivezl dvě zlata a dvě stříbra. Stejnou bilanci, tedy dvě zlaté a dvě stříbrné, má z MS do 23 let, navíc skončil pátý v celkovém hodnocení světového poháru.

Čtvrté místo mezi dospělými zaujal žatecký bojovník Hany Greisiger. Loni získal profesionální pás mistra Evropy, zvítězil ve světovém poháru v K1.

Pátá „dojela“ dráhová cyklistka z Blšan Lucie Hochmann. V roce 2017 byla třináctá na MS, jedenáctou příčku vyjela na ME, ve světovém poháru byla nejlépe třináctá. Na MČR na dráze vybojovala čtyři zlaté medaile, stříbro přidala na silničním republikovém šampionátu v hromadném závodě.

Svou královnu má také kategorie mládeže. Za rok 2017 byla Nejúspěšnější sportovkyní okresu Louny zvolena Lucie Nesnídalová. Vodní slalomářka ze Žatce má ve své sbírce individuální bronz z juniorského MS, v hlídkách byla čtvrtá. Na ME získala v hlídkách zlato, v individuálním závodě byla pátá. Stříbrná byla na mistrovství republiky.

Druhá mezi mládeží byla oceněna mladičká žatecká plavkyně Lenka Bešíková. Na MČR vybojovala tři zlaté, na své trati 100 metrů znak je v naší republice tři roky neporažená. Přidala na republikovém šampionátu ještě čtyři stříbrné a dvě bronzové. Třetí pozice patří dvěma mladíkům, a to proto, že spolu jezdí v jedné lodi. Bronzoví jsou Petr Bláha a Jan Leško. Lounští veslaři získali na MČR dvě zlata, přidali navíc dva bronzy. Na MČR ve sprintu byli třikrát druzí, účastnili se také prestižní regaty v Belgii, kde dojeli třetí.

Plavání, wu-shu, cyklistika

Čtvrtý skončil v anketě další žatecký nadějný plavec Kristián Balon, držitel dvou zlatých a tří bronzů z mistrovství republiky. Pátou příčku obsadil Karel Korenc, mistr světa ve wu-shu.

Šestá byla lounská cyklistka Barbora Parmová, sedmá doběhla atletka Petra Helebrantová. Osmý byl v žebříčku cyklista Adam Seeman, devátá další atletka Zuzana Porubčanová. Desátou příčku obsadil Pavel Jindřich, cyklista Stadionu Louny.

Vyhlášen byl také nejlepší kolektiv dospělých. Za loňský rok nejvíce bodů získal Fitness klub Louny. Přivezl medaile z MS, ME i MČR. Nejlepším mládežnickým týmem byli vyhlášeni Jazzmani Žatec.

Nejúspěšnější sportovec okresu Louny 2017:

Dospělí jednotlivci:

1. Lucie Svěcená (plavání)

2. Adéla Citová (aerobik)

3. Vladimír Slanina (sjezd na divoké vodě)

4. Hany Greisiger (kick box)

5. Lucie Hochmann (dráhová cyklistika)

Dospělý kolektiv:

1. Fitness klub Louny (aerobik)

2. Jazzmani Žatec (plavání)

3. Fk Seko Louny (fotbal)

Mládež jednotlivci:

1. Lucie Nesnídalová (vodní slalom)

2. Lenka Bešíková (plavání)

3. Petr Bláha, Jan Leško (veslování)

4. Kristián Balon (plavání)

5. Karel Korenc (wu-shu)

6. Barbora Parmová (cyklistika)

7. Petra Helebrantová (atletika)

8. Adam Seeman (cyklistika)

9. Zuzana Porubčanová (atletika)

10. Pavel Jindřich (cyklistika)

Kolektiv jednotlivci:

1. Jazzmani Žatec (plavání)

2. Tj Žatec (národní házená)

3. Tj Stadion Louny (cyklistika)

Síň slávy:

Miroslav Varga (sportovní střelba)