Ostatní adventní akce na žateckém náměstí proběhnou, ať už se jedná o slavnostní rozsvícení vánočního stromu nebo mikulášskou nadílku.

Průvod čertů se naopak opět bude konat v Blšanech u Loun, a to v sobotu 16. listopadu. Program tam začíná v 15 hodin. Zahraje skupina No to snad není možný, na programu je bubenická show, ohňostroj a samotný průvod čertů, chybět nebudou prodejní stánky.

Čerti se objeví také při akci v lounské Zastávce ve čtvrtek 28. listopadu. Akci popřádá skupina Čerti z Rakouska v Česku. Chybět nebude program pro děti včetně focení s démonickými bytostmi.

Tak děsili čerti v Žatci loni:

a tak v roce 2015: