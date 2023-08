Leontýnka a rytíř Brtník a Brtníku z filmu Ať žijí duchové, ale také Karel Evžen Černín, rakouský císař František I. a jeho dcera Marie Luisa, francouzská císařovna. Ti všichni se už brzy sejdou na zámku v Krásném Dvoře. Památka na Podbořansku chystá bohatou Hradozámeckou noc, na konci srpna bude dětské odpoledne, oživené prohlídky, koncert a možná také rekord.

Hradozámecká noc, a vlastně celý den, se bude v Krásném Dvoře konat v sobotu 26. srpna. Dětské odpoledne se ponese v duchu legendárního snímku Ať žijí duchové. Pořadatelé chtějí při té příležitosti vytvořit rekord. „Využijte posledního prázdninového víkendu a přijeďte se svými ratolestmi na státní zámek Krásný Dvůr. Je skvělé nás nejen navštívit, ale pojďte se i zapojit,” zvou do Krásného Dvora pořadatelé.

„Oblékněte své malé princezny do kostýmu Leontýnky a malé šlechtice do rytířského obleku rytíře Brtníka z Brtníku a vytvořte společně s námi rekordní průvod po našem čestném dvoře. Staňte se tak součástí zámecké atmosféry a navždy se nechce zapsat do historie zámku. Každá malá Leontýnka a každý malý rytíř dostanou pěknou upomínku,” lákají na zámek.

Průvod začne na nádvoří v 15 hodin, zápis do něj už ve 13 hodin.

„Od 13.30 hodin se budou konat na zámku také oživené dětské prohlídky, kde kromě naší komtesy Isabely můžete potkat právě Leontýnku a jejího otce rytíře Brtníka z Brtníku,” pokračuje správa památky.

Odpoledne pak bude pokračovat s Karlem Evženem Černínem. V 16 hodin se s ním mohou zájemci vydat na komentovanou prohlídku zámeckým parkem. Procházka bude končit u Panova templu, kde se bude podávat odpolední čaj. Dalším lákadlem na zámku bude koncert Pavla Čadka. Odstartuje v 17 hodin. Na nádvoří budou celý den stánky s občerstvením, předvádět se budou různá řemesla, budou také dětské dílničky a soutěže.

Navečer se pak návštěvníci přenesou na začátek 19. století. Od 19 do půlnoci se budou každou hodinu konat oživené prohlídky. „Návštěvníci budou mít možnost ponořit se do roku 1812, kdy na zámek přijela návštěva nejvzácnější a tím byl rakouský císař František I. a jeho dcera Marie Luisa, francouzská císařovna. Nenechte si tedy ujít tento návrat do naší krásné historie,” dodávají pořadatelé.

Zámek Krásný Dvůr



Když se řekne zámek v Krásném Dvoře, musí se zároveň vyslovit jméno rodu Černínů. Panství zakoupili po bitvě na Bílé hoře, stavení se nejprve používalo k hospodářským účelům, postupně se z něj stal honosný zámeček, na který jezdily návštěvy lovit a odpočívat.



Vůbec první písemná zmínka o tvrzi v Krásném Dvoře se objevuje už v roce 1295. Za druhé světové války památku využíval ministr zahraničí Třetí říše Joachim von Ribbentrop jako rekreační místo. Do května 1945 byl na zámku také německý válečný lazaret. Ve stejném měsíci, kdy odešli Němci, se na zámku usídlila Rudá armáda. V budovách byl štáb, v parku tábořili vojáci.



Po druhé světové válce sloužila památka mnoha účelům. Včetně toho, že se o něj „staralo“ zemědělské družstvo. Omezené prohlídky, v sedmi místnostech, se objevily v roce 1954. Zámek se postupně turistům otevíral víc a víc, až do dnešní podoby.



Památka si také zahrála v řadě filmů a pohádkách, například v Básnících. Součástí areálu je také unikátní zámecký park, největší v anglickém stylu u nás.