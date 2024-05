Státní zámek v Krásném Dvoře na Podbořansku opět změnil kastelána. Michaelu Hofmanovou, která vedla památku dlouhé roky, vedení Národního památkového ústavu loni na podzim odvolalo, vystřídala ji tehdejší zástupkyně kastelánky ze zámku v Ploskovicích na Litoměřicku Kateřina Suchanová. Ta po několika měsících v Krásném Dvoře skončila, od 1. května má zámek na Podbořansku kastelána nového. A ani ten není definitivní, na konci léta by měl přijít na zámek správce nový.

Zámek Krásný Dvůr. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

„Na pozici správce památkového objektu, kastelána, státního zámku Krásný Dvůr byl jmenován od 1. května Karel Bobek. Kateřina Suchanová na základě výpovědi zaměstnavateli ukončila působnost u Národního památkového ústavu ke dni 30. dubna,“ sdělil mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ) Tomáš Pospíšil.

Karel Bobek věnoval velkou část svého profesního života zámku Kozel u Plzně, kde pracoval zhruba padesát let. Do Krásného Dvora přešel z funkce poradce generálního ředitelství NPÚ, „provizorním“ kastelánem na zámku v Krásném Dvoře by měl být do letošního srpna. Pak jej vystřídá nový správce.

Bývalá kastelánka Michaela Hofmanová míří na žateckou radnici, povede nově zřízený odbor. „Rada města jmenovala na základě výběrového řízení a na návrh tajemnice městského úřadu do funkce vedoucí odboru školství, kultury a UNESCO paní Michaelu Hofmanovou. Funkce by se měla ujmout dle dohody od 15. července,“ sdělil mediální zástupce města Žatec Tomáš Kassal.