Doprava tam navíc ještě zhoustla poté, co byl kvůli dostavbě D7 okolo Loun uzavřen jeden sjezd do města, řada řidičů tak míří právě ulicí Václava Majera, místem proudí ještě více aut než dříve. Zklidnit situaci má kruhový objezd, na křižovatce vyroste ještě letos.

„Hlavně ráno a odpoledne, když jezdí lidi do práce a z práce a do nedalekého obchodního centra, tak to tam poměrně trvá, než vjedete na hlavní,“ přiznává řidič Michal Tuhý, který bydlí v nedalekém Zahradním městě. „Někteří tam prostě vjedou a ohrozí jiné. Nečekají. Ale je pravda, že po hlavní tady jezdí hodně aut a vjet mezi ně někdy docela trvá,“ potvrzuje Lenka Stachová, že situace na průtahu městem na křižovatce ulic Václava Majera a 5. května je složitá.

Na už tak dost frekventovaném křížení na průtahu městem se nedávno situace ještě zkomplikovala. „Po uzavření jednoho sjezdu z obchvatu města se tam hustota dopravy ještě zvýšila. Řada řidičů míří do města touto cestou, další sjezd už nemohou využívat. Už tak poměrně složitá situace se ještě zhoršila,“ popisuje starosta Loun Pavel Janda. „Řidiči tam mají problémy při výjezdu na hlavní, hlavně ze Zahradního města. Je to tam komplikované, někdy vznikají i nebezpečné situace. Nedaleko je navíc výjezd k obchodnímu centru, ke Kauflandu, jezdí tam opravdu hodně aut,“ dodává starosta.

Radnice se proto rozhodla vzniklou situaci rychle řešit. Na příjezdu od obchvatu od tamní průmyslové zóny zmizí dosavadní sedmdesátka, jezdit se tam bude padesátkou. Hlavně ale na místě už brzy vyroste kruhový objezd, který má dopravu zklidnit. Prozatím bude provizorní. Úpravu provede Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. „Proběhla jednání a měření, zda tam kruhový objezd může být. Dopadlo to dobře, vejde se tam, brzy by tam tak měl být instalován. Věříme, že tam dopravu zklidní,“ pokračuje lounský starosta.

Nový kruhový objezd vznikne bez stavebního zásahu do komunikace. Vytvořený bude z betonových bloků, nové bude také dopravní značení. Změny mají proběhnout během podzimu, první práce začnou po prázdninách.

Jak dlouho bude kruhový objezd provizorní, není zatím jasné. Vedení města by ale rádo, aby se renovace křižovatky do trvalé podoby vyřešila co nejdříve. „S krajem, který je správcem komunikace, je dohodnutý vznik studie modernizace celého průtahu města. Věříme, že poté bude přistoupeno k realizaci úprav průtahu, včetně kompletního dořešení této křižovatky,“ uzavírá starosta Janda.