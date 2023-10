Doporučovanou listovou zeleninou nebo zrním je příliš neuctíte. Hejno (kdysi divokých) kachen v areálu výstaviště v Lounech je zvyklé na jiné laskominy. A přidává se k nim i parta nutrií, bydlící v sousedství.

Kachny a nutrie hodují na hromadě těstovin v areálu výstaviště v Lounech pod lávkou pro pěší přes řeku Ohři. | Video: Deník/Zdeněk Plachý

Zašustění igelitového sáčku a šup, přímo na břeh Ohře v Lounech se vyvalí pořádná hromada vařených těstovin. Vzápětí je následuje stejná porce vařených špaget. I taková je celkem běžná praxe na „krmicím“ místě u lávky pro pěší v lounském parku, jehož část je zároveň výstavištěm.

Mnoho lidí tam každý den přichází krmit hejno kachen a také nutrie, které jsou u nás invazním druhem. Plachost je dávno pryč, při troše trpělivosti si kachny vezmou jídlo rovnou z ruky. K radosti malých i velkých.

Tento stav však není ideální a těstoviny, pokud jsou vařené v nesolené vodě, jsou vlastně v pořádku. Výrazně lepší, než zbytky vánočního cukroví, obložené chlebíčky nebo plesnivé pečivo. To vše se tady také objevuje. Ohrožuje to ptáky na zdraví a přitahuje další strávníky - potkany.

Zpestřit rodinnou procházku krmením kachniček by si lidé měli dovolit pouze v zimním období. V čase, kdy není dostatek přirozené potravy. A nepůvodní nutrie by se neměly krmit vůbec.

Odborníci z České společnosti ornitologické doporučují na webu birdlife.cz přinášet vodnímu ptactvu obiloviny, kukuřici či hrách, listovou zeleninu, vařené brambory či slupky ze zeleniny. Tabu by naopak měly být zbytky jídel, plesnivé, zkažené či tvrdé a ostré potraviny.

Rady ornitologů, jak přikrmovat vodní ptactvo.Zdroj: Česká společnost ornitologická/Creative Commons BY-NC-SA 4.0.

Zvláště ornitologové varují právě před pečivem. A to se do řeky v Lounech valí po celý rok.

„Všichni to známe – ne všechno, co nám chutná, nám i prospívá. A tak je to i u ptáků. Nabízené dobroty jim sice chutnají, ale i s dobrým úmyslem přinesené potraviny můžou ve velkém množství vodním ptákům uškodit. Pro ptáky pečivo představuje snadný zdroj energie. Chybí v něm však důležité vitamíny, minerály a stopové prvky, potřebné pro jejich zdravý růst a fungování,“ uvádějí na webu, věnujícím se ochraně ptactva a osvětě mezi veřejností.