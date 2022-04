Nový kruhový objezd vyroste kousek dál od současné křižovatky, vzhledem k průběhu inženýrských sítí se předpokládají přeložky vodovodu a kabelu vysokého napětí. Náklady na proměnu křižovatky vyčíslilo ŘSD na více než dvacet milionů korun, další peníze dá město na nové chodníky a místa pro přecházení silnice I/27 a Husovy ulice.

Na opačném konci města u mostu přes řeku bude mít nový kruhák typickou kulatou podobu. Na konci roku 2020 na křižovatce s ulicí Osvoboditelů vyrostl provizorní, nová okružní křižovatka bude mít stejně jako nyní čtyři větve. „Realizace stavby je plánována na přibližně čtyři měsíce. Omezení dopravy na stávající silnici by mělo být co nejkratší a zároveň bude vždy umožněn průjezd alespoň v jednom směru,“ informovalo ŘSD. Práce bude ŘSD navíc ještě koordinovat s chystanou výstavbou obchvatu u nedalekých Žiželic. Tam se s hlavní stavební činností počítá v letech 2024 a 2025. Letos má začít geotechnický monitoring.

S jarem začnou opravy silnic. Pracovat se bude na okrskách i hlavních tazích

Třetí problematické místo do podoby kruháku plánuje ŘSD v okrese Louny přestavět u Loun. Změní se křižovatka silnic I/28 Louny – Most a Dobroměřice – Lenešice. Průjezd stávající křižovatkou je velice nebezpečný, zejména kvůli vysokým rychlostem, kterými se pohybují vozidla na silnici I/28. Kruhák má v místě vzniknout v příštím roce, náklady se odhadují na více než sedm milionů korun. „O přeměnu této komplikované křižovatky usilujeme dlouhodobě. Budeme rádi, až bude kruhák hotový,“ řekla dobroměřická starostka Ivana Sihlovcová.

Nový kruhový objezd vyroste v rámci výstavby dálnice D7 u Loun, a to na křižovatce ve směru na Zeměchy. S dvěma kruhovými objezdy počítá také projekt přestavby jesenické křižovatky, tedy křížení silnic D6 Praha – Karlovy Vary a I/27 Žatec – Plzeň. Výstavba dálnice v rámci obchvatu Hořoviček by v místě měla začít ještě letos. Kruhový objezd vznikne také v Lounech, a to na křížení ulic Václava Majera a 5. května.