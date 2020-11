Pavla Nováková loni připravila petici, která požaduje přestavbu dvou frekventovaných křižovatek na silnici I/27 Most – Plzeň v Žatci. Podepsalo ji sedm stovek lidí. „Máme toho dost! A ptáme se, kolik životů musí ještě vyhasnout? Kolik lidí se musí ještě zmrzačit? O kolik svých blízkých musí lidé ještě přijít kvůli nepřehledným křižovatkám?“ uvedla v petici její autorka. Na obou křižovatkách totiž v poslední době vyhasly lidské životy.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Karásek

Nyní se Pavla Nováková stejně jako stovky signatářů petice dočkají. A to dřív, než se čekalo. Křižovatka silnic I/27 Plzeň – Most a II/250 ve směru na Staňkovice v Žatci se totiž přemění na kruhový objezd ještě do konce tohoto roku. A to kvůli rekonstrukci Purkyněho ulice u hlavního vlakového nádraží. Ta je a ještě bude několik měsíců pro veškerou dopravu uzavřená, čímž se počet aut na zmíněné křižovatce u mostu přes řeku Ohři ještě zvýšil, najetí na hlavní silnici ve směru od Staňkovic je v dopravních špičkách komplikované. Proto se město rozhodlo, že v místě postaví provizorní kruhový objezd.