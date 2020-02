Ať už dopadnou podzimní krajské volby jakkoli, jedno je jisté: hejtmanem už potřetí znovu nebude komunista Oldřich Bubeníček. Na sobotní krajské konferenci KSČM v Ústí nad Labem k údivu i zděšení řady stranických kolegů rezignoval pozici na lídra kandidátky. Delegátům nezbylo než vybrat někoho jiného.

Vsadili na dlouholetého starostu Lovečkovic Radka Černého. Skeptici v řadách strany jí kvůli tomu věští slabý volební výsledek. Ztráta populární tváře u konkurence hraje do karet hnutí ANO, které zvítězilo už v minulých krajských volbách, ale dosud bylo v opozici.

Přestože Oldřich Bubeníček tvrdil už dříve, že chce jako hejtman skončit, mnozí tomu nevěřili. Po vyřčení jeho konečného rozhodnutí tak zůstala řada komunistů v restauraci ústeckého kulturního domu v sobotu 15. února dopoledne jako opařená. Podle špiček KSČM v kraji Bubeníčkovou rezignací strana ve volbách ztratí dvě až tři procenta. Rozčarovaný byl i komunistický krajský radní Jaroslav Komínek. „Je to velká škoda. Určitě tím ztrácíme jméno, které není významné jen v našem kraji,“ řekl Komínek. Ten v nadcházející volbě lídra kandidátky skončil druhý.

Pozicí jedničky pověřili delegáti Radka Černého. Ten už 17 let vede Lovečkovice na Litoměřicku, působí také jako předseda komise pro zemědělství a venkov v krajském zastupitelstvu. „Bylo to pro mě překvapení,“ řekl po svém zvolení. „Zrovna tak jako odstoupení Oldřicha Bubeníčka z kandidatury do krajských voleb,“ dodal nový lídr. Ten se chce v programu strany zaměřit na kulturu, sport a především problémy v sociální oblasti, kterými je kraj poznamenaný. „Doprava se nám trochu zmátořila, funguje tak, jak má. Ale infrastruktura ještě leckde chybí. I když jsou silnice 2. a 3. třídy u nás oproti zbytku ČR výrazně lepší, pořád je co dodělávat,“ podotkl Černý.

Bubeníčkův význam pro úspěch komunistů v kraji jeho straníci nepřeceňují. „Hlavně hejtman je známou osobností s výsledky a zkušenostmi i z komunální politiky,“ potvrdil politolog z ústecké univerzity Lukáš Novotný. Podpora KSČM v kraji je ale podle něj dána i oblibou strany jako takové. „Ústecký kraj je dobrým místem pro působení komunistů. Lidé jsou zde často rozčarovaní z politiky, ale hlavně z průmyslové restrukturalizace, útlumu těžby atd. Část z nich pak vidí naději u těch, kdo jim slibují staré časy. To si spojují pořád ještě hlavně s KSČM. Podporu má dále hlavně u starších voličů,“ připomněl politolog.

Komunisté nicméně podle výsledků posledních parlamentních voleb i aktuálních průzkumů své pozice spíše vyklízejí. Ústecký kraj je vlastně jejich poslední velkou baštou. Nikde jinde hejtmana ani rozhodující podíl v radě komunisté momentálně nemají. Jak v sobotu připomněl Bubeníček, na severozápadě Čech se můžou oproti jiným politickým uskupením pyšnit širokou členskou základnou. Strana tu má 2,5 tisíce členů, nejvíc z nich je dlouhodobě na Litoměřicku a Teplicku. A přestože už v krajských volbách v roce 2016 zvítězilo ANO, komunisté dokázali sestavit koalici prodloužením spolupráce s ČSSD z předchozího období, ovšem s podporou SPO/SPD.

Volební preference teď ale nahrávají hlavně ANO. S jakými tvářemi půjde do krajských voleb toto hnutí, o tom bude na uzavřeném sněmu rokovat krajské předsednictvo na konci února. „Následně budou kandidátní listinu projednávat celostátní orgány,“ nastínil předseda krajského předsednictva ANO Jan Richter. Doplnil ale, že jednou z variant na lídra kandidátky je současný poslanec Jan Schiller z Mostu.

Jasno je už o lídrovi kandidátky sociálních demokratů. S jedničkou půjde do krajských voleb 1. náměstek hejtmana Martin Klika. ČSSD teď ladí i koaliční kandidátku. „Chceme přizvat osobnosti, jež s námi mají myšlenkový přesah, mají zkušenosti, jsou třeba úspěšní v komunále a dodali by tomu spolu s námi patřičný drajv,“ nastínil záměry předseda krajské ČSSD Miroslav Andrt.

Oldřich Bubeníček: V nejlepším se má přeci skončit

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček rezignoval na roli lídra kandidátky KSČM

Hejtman Oldřich Bubeníček na sobotní konferenci komunistů v Ústí definitivně potvrdil, že na vedení kraje už znovu neaspiruje. Poslední politickou výzvou je teď pro něj kandidatura do Senátu. Na krajské úrovni sází na mladší generaci. „Musí si jen udělat jméno mezi lidmi a může to fungovat dál,“ věří hejtman.

Proč už znovu nechcete kandidovat na hejtmana?

Mám nějaký věk a doufám, že je za mnou něco vidět. A v nejlepším se má skončit. Takže jsem řekl, že to nechám těm mladším. Uvidíme, jak to bude fungovat dál.

Platí, že kandidujete do Senátu na místo uvolněné po Jaroslavu Kuberovi?

Ano, v Teplicích to budou moje poslední volby v životě. Pokud mě lidé zvolí, zůstanu do podzimu i hejtmanem, je to jen otázka půl roku.

Jak jste spokojen se zvolením Radka Černého lídrem? Váš kolega z krajské rady Jaroslav Komínek zůstal až za ním.

Překvapilo mě to. Jaroslav Komínek je jako krajský radní pro dopravu známější. Radek Černý je zastupitel, přeci jen nebyl v kraji tak viditelný. Má ale zkušenosti jako starosta a odborník na venkov či zemědělství.

Co teď KSČM v kraji čeká?

Radek Černý teď musí napnout všechny síly, abychom obhájili pozice, které máme. Byl bych rád, aby byla kvalitně sestavena první sedmička, protože volič se dívá hlavně na čelo kandidátky.

Co si myslíte o stescích spolustraníků, že KSČM s vaší rezignací ztratí voliče?

To se říká o každém, kdo je dlouho v nějakém vedení. Mladí mají zkušenosti a jsou šikovní. Musí si jen udělat trochu jméno mezi lidmi.

Co považujete za největší úspěch KSČM při vedení kraje v posledních osmi letech?

Naší výkladní skříni je Krajská zdravotní, Masarykova nemocnice v Ústí je špičkové zařízení. Funguje nám dobře hromadná doprava, máme i řadu opravených silnic.