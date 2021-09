Jaroslav Kubera loni v lednu náhle zemřel. V Teplicích má pietní místo na radnici, kde dlouhá léta působil. Nejprve jako tajemník, posléze starosta a nakonec i primátor. Na radnici už od loňského roku kouří „Kuberova cigareta“. Viditelná je zvenku, zapíchnutá nad vchodem do budovy magistrátu. Umělecké dílo sochaře Adama Kovalčíka pak jako vzpomínku na Kuberu doplňuje reliéf v patře budovy. „Vzpomínkové místo má dvě části. Reliéf nesoucí motto pana Kubery – nepodnikat a nepřekážet. Je tam také jeho jméno, datum narození a úmrtí a to, že šlo o primátora a senátora,“ přibližuje sochař Adam Kovalčík. Kouřící cigaretka na ulici je zpestřením, které Kuberu symbolizuje.

V Teplicích Jaroslava Kuberu připomíná kouřící cigareta zapíchnutá do radnice. Na Letné v tenisovém klubu má pověšenou raketu, vedle které stojí šálek na kávu. V Senátu má svoji lavičku s popelníčkem. Teď mu přibude další, v pořadí čtvrté, vzpomínkové místo.

