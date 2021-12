Argumenty jsou pro i proti nákupu. Zastupitelé by o nabídkách měli jednat po Novém roce. Řada z nich je proti koupi, jiní váhají.

„Jsem proti. Město není schopné se řádně starat o objekty, které už teď vlastní,“ sdělil například zastupitel Marcel Kollmann. Podobný názor má i Karel Krčmárik. „Město by nemělo kupovat ani jeden z nabízených kulturních domů. Má dost staveb, do kterých je potřeba investovat nemalé finanční prostředky. Například bývalá vojenská věznice, posádkový dům armády, objekty bývalé Fruty,“ uvedl.

„Domnívám se, že ve městě je mnoho jiných záležitostí, které je nutné primárně řešit tak, aby se občanům spokojeně žilo. Na opravy čekají chodníky, cesty, domy, náměstí, sportoviště, město potřebuje více parkovacích míst a bezpečnější dopravu s novými kruhovými objezdy. Potřebujeme dobře fungující nemocnici. Primárně bychom měli řešit záležitosti, které v této chvíli trápí občany a ne nakupovat drahé reality v ne zrovna dobrém technickém stavu,“ přiblížila svůj názor Ivana Malířová.

Sníh vykouzlil v Žatci a Lounech pěkné pohledy, nadílka ale brzy zmizí

Podobně hovoří i zastupitel Petr Kubeš. I on připomněl, že město má řadu nemovitostí, které vyžadují nemalé peníze. „Potřebujeme opravit chátrající nemovitosti v majetku města a koupě Moskvy nebo „Liďáku“ by jen rozšířila potřebu investic. Byla bych ráda, kdyby město vlastnilo nějaký kulturní stánek, ale nyní nejsem pro koupi ani jednoho objektu,“ je stejného názoru Jaroslava Veselá.

Tak jako jiní zastupitelé si myslí, že s provozováním kulturního domu by mělo město velký problém. V této souvislosti připomínají Chrám chmele a piva s jeho restaurací U Orloje, která pod správou města prakticky zkrachovala. Celý letošní rok je zavřená, radnice pro ni zatím marně hledá nájemce. „Udělat si představu o tom, jak by město spravovalo některý z případně koupených kulturních domů, nemusíme chodit daleko. Výsledek je možné si představit na provozování pivovaru a restaurace v Chrámu chmele a piva,“ uvedl například Krčmárik.

Nicméně jsou i zastupitelé, kteří si myslí, že by město kulturní dům vlastnit mělo. Podobně jako Veselá ale hovoří o tom, že nyní není ta nejvhodnější doba ke koupi. „V tento zvláštní čas je nákup jakékoliv nemovitosti pro město nevýhodný, v případě objektu pro kulturní a masové akce to platí dvojnásob. Počkal bych, až se situace ustálí a bude se vidět, zda je pro obyvatele města nutné, aby takový objekt vlastnilo a spravovalo město,“ sdělil Martin Veselý. „Město by mělo mít svůj kulturní dům. Je otázka, zda je koupě Lidového domu či Moskvy v této ekonomicky nestabilní době vhodná,“ míní místostarosta Radim Laibl.

Vedení Žatce zjišťuje, jaký je stav Lidového domu a Moskvy. Zvažuje koupi

Město má nabídku na koupi Lidového domu za 5,9 milionu korun, větší Moskvu majitel nabízí za 13,5 milionu. V obou případech si radnice nechala zpracovat inspekční zprávy o stavu objektů a jejich energetické posouzení. Z nich vyplývá, že na objektech nejsou poruchy, které by znemožnily provoz. V obou případech ale upozorňují na nutnost oprav v řádech několika set tisíc až milionů korun. Pokud by město přistoupilo k energetickým úsporám v podobě výměny oken či zateplení fasády a střechy, pak by se náklady vyšplhaly na desítky milionů.

Lidový dům v Žatci v dnešní Rooseveltově ulici stojí od první poloviny 20. století, původně fungoval jako Dům železničářů. V osmdesátých letech prošel rekonstrukcí a stavebními úpravami. Dnes jej vlastní společnost RENT POINT KGS Jana Greisigera.

V Moskvě místo kina diskotéka

Kulturní dům Moskva vyrostl stejně jako dnešní podoba žateckého Podměstí v sedmdesátých letech 20. století, po roce 1989 prošel objekt několika vnitřními úpravami. Místo kina je diskotéka, rozšířila se restaurace, přibyly bowlingové dráhy. Majitelem objektu je společnost Moskva Luďka Müllera a Marcela Enderse.

Naopak v Lounech a Podbořanech města kulturní domy vlastní. V Lounech Zastávku spravuje městské divadlo, v Podbořanech má Národní dům v pronájmu tamní podnikatel Michael Galus.