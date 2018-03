Kulturní dům, chodníky nebo rozhledna. Podbořany letos rekordně investují

Podbořany - Zastupitelé schválili rozpočet. Jsou v něm projekty za téměř 70 milionů korun.

Městský úřad PodbořanyFoto: Deník/Hynek Dlouhý

Místo zastaralé a chátrající socialistické stavby zmodernizované kulturní centrum. Kemp u koupaliště, nové chodníky a silnice v lokalitě Na Kopci, zateplená a opravená další školní budova. K tomu navíc oplocená dětská hřiště nebo rozhledna na Rubínu. Podbořany už znají plány pro letošní rok, investice budou rekordní.

„Mezi hlavní letošní investice patří kompletní renovace kulturního domu na náměstí, přibude tam i malý sál, opravena a dobudována bude přístavba. Velkou rekonstrukcí projdou komunikace Na Kopci, zateplíme a opravíme také budovu bývalé praktické školy,“ vypočítává největší stavební akce roku 2018 starosta Podbořan Radek Reindl.

Rozpočet podbořanští zastupitelé na rozdíl od okolních měst schvalují tradičně vždy až v prvních měsících roku. To už vědí, kolik do městské kasy doputuje ze státní pokladny. V rozpočtu je na investice vyčleněno přes 65 milionů korun. Což je pro Podbořany rekordní částka, investice se tam běžně pohybují kolem 25 až 30 milionů.

Na několik akcí ještě mají přijít peníze z dotací. Radnice díky nim ušetří a vedení města říká, že se tak dostane možná ještě na další projekty. Dotace je schválena například na rekonstrukci kulturního centra, která stojí přes 15 milionů. Stát pošle 90 %. Další dotační peníze mají připutovat i na stavbu sběrného dvora za 6,3 milionu. Ten se ale pravděpodobně bude dokončovat až v roce 2019. Naopak u zateplování školní budovy město dotaci odmítlo, byla totiž nevýhodná.

Místní jsou rádi

Pokud by přistoupila radnice na její podmínky, zaplatila by ze svého rozpočtu více, než když si opravu udělá sama. Další velkou investicí jsou komunikace v lokalitě Na Kopci, ty mají stát více než 13 milionů.

„Je dobře, že se bude dělat tolik věcí. Jsem vždy rád, když město o něco více prokoukne. Kulturák opravu potřebuje. A i další věci jsou nutné, snad se brzy dostane i na ně,“ reagoval obyvatel města Pavel Samko.

Podbořany letos chystají také vybudování malého kempu u koupaliště za 1,5 milionu korun. Za půl milionu je v plánu stavba malé dřevěné rozhledny na bájném vrchu Rubín. Opravovat se bude také chodník v ulici Kpt. Jaroše a dalších místech, za 860 tisíc radnice oplotí všechna dětská hřiště. „Žádají si to lidé, maminky, je to ochrana před znečišťováním zvířaty, ale také některými lidmi, kteří tam odhazují různé věci. Děti také nemohou vyběhnout pod auta, je to bezpečnější,“ zdůvodňuje starosta.

Letošní vyšší rozpočet slyšel při schvalování ale také výtku, že jde o „kupování hlasů“. Opozičnímu zastupiteli Lumíru Šopfovi se nelíbilo, že se tolik peněz utratí jen před komunálními volbami. Vedení Podbořan to odmítá.

„Několik let jsme šetřili na sportovní halu. Jenže jsme nedostali dotaci a ušetřené peníze se nyní zastupitelstvo rozhodlo investovat jinak,“ říká starosta. „Když začíná nové zastupitelstvo, vždy si určí nějaké cíle. Jenže nějaký čas trvá udělat projekty, vyřídit povolení a dotace. Letos se to prostě sešlo a máme na to i peníze,“ uzavřel Reindl. Výdaje Podbořan jsou pro rok 2018 ve výši 192 milionů korun, příjmy zhruba 137 milionů, zbytek pokryjí peníze ušetřené v minulosti.