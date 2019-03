Důvodem jsou další opravy, které původní projekt nezahrnoval. Dodělávat se budou toalety, na které nebylo možné čerpat dotaci. „Chceme ještě zrekonstruovat sociální zařízení v suterénu. Tato část totiž nesměla být součástí žádosti o dotaci, byl by ale nesmysl nechat jedinou tuto část neopravenou. Proto jsme se rozhodli ji dodělat,“ zdůvodnil podbořanský starosta Radek Reindl.

Kulturní dům v Podbořanech se rekonstruuje od loňska za zhruba 15 milionů korun, 90 procent pokryje dotace od státu. Navíc zaplatí město milion právě za opravu sociálních zařízení.

Budova byla už ve velmi špatném technickém stavu, měla výrazné energetické ztráty. Přibýt v ní má nový sál, prostory se mají odít do moderního hávu. Hotovo by mělo být do léta, zřejmě v červnu.