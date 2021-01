„Žatecké nádraží je jedinečně a celistvě zachovaný soubor drážních budov vzniklý v letech 1871–1873 na trati Buštěhradské dráhy a Plzeňsko-březenské dráhy. Hodnoty areálu odráží funkčnost původního provozu nádraží a jeho dřívější komunikační strukturu. Areál rovněž představuje významný urbanistický prvek. Honosná přístavba schodiště nádraží se obrací směrem k Roosveltově ulici, která představuje reprezentativně koncipovanou městskou třídu spojující dvě ohniska tehdejšího městského života – historické jádro a nádraží na předměstí, kolem kterého se postupně vytvářela průmyslová zóna. Primární hodnoty výpravní budovy jsou nejen v základním architektonickém výrazu, ale rovněž v množství dochovaných autentických nebo druhotně vložených stavebních konstrukcí (historické dlažby, litinové sloupy, zábradlí nástupiště). Další objekty areálu představují ryze užitné stavby technického charakteru, jejichž úsporné řešení odpovídá typovému charakteru těchto staveb,“ uvádí se v popisu památkové hodnoty.

Areál železniční stanice Žatec byl postaven v letech 1871-1873 inženýrem Josefem Chválou podle typových plánů pro velké stanice. V roce 1902 bylo Adolfem Schrayerem přistavěno honosné schodiště a restaurační pavilon.

Zatímco nedávno prošlo přeměnou nástupiště k vlakům, rekonstrukci samotné nádražní budovy Správa železnic teprve připravuje. Z hlavního nádraží v Žatci jezdí vlaky několika dopravců – osobní do Loun a Mostu, spěšné do Chomutova a Lužné u Rakovníku a rychlíky do Plzně a Mostu přes Chomutov.