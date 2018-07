Kulturní tipy: Kinematograf, koncert u zámku i na statku

Okres Louny - Na jaké kulturní či společenské akce se můžete vypravit v těchto dnech v regionu.

Festival Plutofest v PeruciFoto: Deník/Hynek Dlouhý

Pátek 13. července

Kino Svět Louny:

Úsměvy smutných mužů

Také v sobotu a neděli. Od 17.30 hodin.

Letní kino Žatec:

První očista

Od 21.30 hodin.

Letní kino Podbořany (koupaliště):

Špindl

Od 21.30 hodin.

Kino Domoušice:

Pračlověk

Od 19 hodin.

Zámecká zahrada Postoloprty:

Rockový koncert FreeBirds

Známé rockové pecky i vlastní písničky hraje skupina FreeBirds s frontmanem Janem Stehlíkem. Od 18 hodin.

TIP DENÍKU

Restaurace u Jíchů Louny:

Hraje kapela Beruška

Od 19 hodin.

Krásný Dvůr, koupaliště:

Tancovačka na koupališti

Hrají Křižáci, občerstvení zajištěno. Zve obec Krásný Dvůr. Od 20 hodin.

Country Tulipán Žatec:

Druhý dech

Od 21 hodin.

Sobota 14. července

Kino Peruc:

Coco

Od 15.30 hodin.

Koupaliště Žatec:

Beachvolejbalový turnaj mixů

3. ročník. Od 9 hodin.

Zámek Pátek:

Zámek otevřen vždy v sobotu a neděli

Od 10 do 16 hodin.

Knihovna Postoloprty:

Martin Cíl: Dobrodružství geocachingu

Od 10 hodin.

Telce, rybník:

Rybářské závody dvojic

Občerstvení zajištěno, zápis od 6 hodin.

Hlubany, tvrz:

Setkání turistů

S prohlídkou výstavy Kaolin na Podbořansku, posezení před u gotické tvrze. Zve KČT Podbořany. Od 10 hodin.

Fotbalové hřiště Černčice:

5. závod Krušnohorské ligy a 20. ročník závodu O pohár starosty obce Černčice v požárním sportu.

Od 13 hodin.

Vroutek, fotbalové hřiště:

Memoriál Zdeňka Kováře

Fotbalový turnaj, Velká Dobrá – AK Blšany, Kovadlina Tým – Teplice, FAČR - Studená. Od 13 hodin.

Zámecký park Peruc:

Pluto fest

Hudební festival. Spot Of No Reception, Revival Rammstein + Mirek Imrich, Sputnik, Refreš, Wishmasters, Covers For Lovers, Žlutej Pluto Pes. Od 16 hodin.

Tak bavil Plutofest v roce 2016:

Obec Skupice:

Koncert na statku

U příležitosti 100. výročí republiky. Vest Pocket Revue – účinkují Jan Vodňanský a Daniel Dobiáš. Od 16 hodin.

Restaurace U orloje Žatec:

Cool léto – Ráchel Pabiánová Žatec

Od 19 hodin.

Letní cvičiště Zbrašín:

Pouťová zábava

Hraje 100% Live. Od 20 hodin.

Zlatý chmel Žatec:

Hraje Čessny

Od 20 hodin.

Country Tulipán Žatec:

Black & White

Od 21 hodin.

Náměstí Svobody Žatec:

Kinematograf bratří Čadíků – Špunti na vodě

Občerstvení zajištěno. Od 22 hodin.

Neděle 15. července

Vysoké Třebušice, autodráha:

Mistrovství Evropy ve třídách 85 ccm, MX2 Junior a open, vložený závod tříd hobby a veterán. Od 12.30 hodin.

Letní cvičiště Zbrašín:

Pouť

Hraje dechová hudba Oharka Jaromíra Laksy. Od 14 hodin.

Skytaly, kostel sv. Markéty:

Poutní mše a slavnostní svěcení nově opraveného křížku na polní cestě z Vrbičky do Skytal (cca 17 hod.). Od 15.30 hodin.

Galerie u Kozorožce Peruc:

Výstava 100 let republiky Osobnosti Peruce – vernisáž

Výstava potrvá do 28. 10. Od 16 hodin.

TIP DENÍKU

Vernerův mlýn Brloh:

Rozšířené prohlídky s ukázkou chodu mlýnských strojů nebo Křižíkovy rozvodnice či sekernického veřtatu. Od 14 a 15 hodin.