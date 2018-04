Kulturní tipy: Výstavy, koncerty, trhy, festivaly i další úklidové akce

Okres Louny - Na jaké kulturní či společenské akce se můžete vypravit v těchto dnech v regionu.

Farmářské trhy v Lounech. Ilustrační fotoFoto: Deník/Zdeněk Plachý

PÁTEK 13. DUBNA

Muzeum Podbořany: Výstava fotografií, uměleckých řezeb, paličkované krajky – pro zvony do kostela v Očihově. Do 15. 4. Od 8 do 14 hodin.

Oblastní muzeum Louny: Azurová – festival Jeden svět 2018. Obrazově působivý dokument ukazuje nejen dopady lidské činnosti na ekosystém oceánů, ale také možnosti, jak moře před námi samými chránit. Od 17 hodin.

Galerie města Loun: Autor se dává u potoka – autorem komentovaná prohlídka výstavy Tomáš Bambušek Proč je všechno tak krásný… V 18 hodin.

Vrchlického divadlo Louny: Slavnostní koncert Dechového orchestru ZUŠ Louny u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu a konce 1. světové války – skladby českých mistrů. Od 18 hodin.

Městská knihovna Louny: Setkání s odborníkem: Za tajemstvím vesmíru přednáší Zdeněk Zákutný. Od 14 hod.

Čističi – Jeden svět 2018. Prostřednictvím sociálních médií lze nahrát na web jakékoliv video nebo obraz. Neznamená to ale, že tam každý takový materiál také zůstane. Na tom, aby uživatelé viděli jen schválený obsah, ve skrytu pracují desetitisíce „čističů“. Od 19.30 hodin.

Loutkové divadlo Louny: Hop Trop – koncert kapely. Od 20 hodin.

Černý kůň – klub Za zdí Louny: Vince Agwada Blues Band – blues USA/CZ, Vince Agwada je kytarista, zpěvák, skladatel a producent, který se na americké bluesové scéně pohybuje více než čtvrt století. Od 20 hodin.

SOBOTA 14. DUBNA

Sokolovna Černčice: 166 tisíc stop krajem Lučanů – 44. ročník oblíbeného pochodu. Pěší trasy 12, 20, 35 km, cyklotrasy 22 – 45 km. Start od 7 do 10 hodin.

Mírové náměstí Louny: Lounské farmářské trhy. Od 8 do 12 hodin.

Náměstí Svobody Žatec: Farmářská slavnost – trhy. Těšit se můžete také na kovářské řemeslo, výrobu svíček, flašinetáře a kejklíře Vojtu Vrtka. Od 8 hodin.

Buškovice, Podbořany: Putování podbořanským středohořím – komentovaná vycházka s botanikem Albertem Šturmou a archeologem Vojtěchem Peksou, cca 7 km. Na exkurzi mimo jiné uvidíte, jak vypadá opravdová step, proč jsou polní plevele dnes již opravdovou vzácností, kde se vzal kaolín či jak souvisí pastva a návrat prostorové a stanovištní diverzity do krajiny. Čekají vás překvapivé, daleké výhledy do krajiny i prohlídka buškovického kostela. Pojďte s námi nahlédnout do přírodních i historických krás “Podbořanského Středohoří”. Sraz před kostelem v Buškovicích v 10 hodin.

Buškovice, u kostela: Ukliďme si naše Buškovice – dobrovolnická úklidová akce, příprava na Noc kostelů. Sraz v 10 hodin.

Centrum Gnoze Louny: Václav Vít – léčitel. Poradna, léčení; nutno objednat. Od 10 do 16 hod.

Vroutek: Ukliďme Česko – Ukliďme Vroutek. Sraz účastníků na křižovatce na Vidhostice. Na závěr opékání buřtů. Od 14 hodin.

Městská knihovna Louny: Neslyšící syn – festival Jeden svět 2018. V intimním rodinném portrétu nizozemský režisér Alex de Ronde zachycuje dětství a dospívání svého Neslyšícího syna Tobiase a jeho boj za respekt k neslyšícím. Od 15 hodin.

Dělnický dům Cítoliby: Vítání občánků – v hlavním sále Dělnického domu. Od 15 hodin.

Kino Peruc: Koala Johny: Zrození hrdiny – rodinný, animovaný film. Od 15.30 hod.

KD Moskva Žatec: Jarní ročník turnaje v bowlingu – přijďte si s námi užít legraci a soutěživého ducha. Zváni jsou všichni. Od 17 hodin.

Městské divadlo Žatec: Opera satelitní přenos - Giuseppe Verdi: Luisa Millerová. Ve Verdiho tragédii o dívce, která se rozhodne obětovat své štěstí, aby zachránila otcův život, ztvární roli mladé vesničanky Luisy Sonja Jončeva, jejím Rodolfem bude Piotr Beczała a jako Luisin otec vystoupí Plácido Domingo. Hvězdný ansámbl doplňují Olesja Petrova v roli Federiky. Od 18.15 hodin.

Frotzelova rozhledna na Červeňáku: 690 Vopnafjörđur – festival Jeden svět 2018. V islandské vesnici Vopnafjörđur žije méně než 690 stálých obyvatel. S moderní občanskou vybaveností, ale prostorově vzdáleni ostatnímu světu místní lidé přemýšlejí, zda jejich vesnice má stále nějakou budoucnost. Od 19 hodin.

Sokolovna Lenešice: Orgasmus bez předsudků – divadelní představení v podání Michaely Markové a Martina Holečka. Od 19 hodin.

Černý kůň – klub Za zdí Louny: Blanka Šrůmová, Jan Sahara Hedl a Něžná noc – romantic dark rock music, turné k novému albu. Od 20 hodin.

Sokolovna Panenský Týnec: Maškarní ples – hraje kapela Traxas, ceny pro nejlepší masky „Neobyčejná tombola“. Od 20 hodin.

NEDĚLE 15. DUBNA

KČT Podbořany: Vlakem do saského Švýcarska – kurort Rathen. Skalní most Bastei, modelové železnice pod širým nebem. Odjezd vlakem z vlakového nádraží v Podbořanech v 7.35 hodin.

Žatec: Žatecký půlmaraton a běh na 10 km - 6. ročník. Prezentace a start u fotbalového hřiště za řekou, tradiční jarní běžecká akce s trasou po cyklostezce podél řeky do Stroupče a Vičic. Od 10 hodin.

Kaple M. J. Husa Peruc: Koncert Chrámového pěveckého sboru – Husův sbor na Peruci vás zve na koncert Chrámového pěveckého sboru náboženské obce Církve československé husitské v Lounech. Po skončení koncertu bude následovat bohoslužba. Od 14 hodin.

Kino Podbořany (přesunuto do budovy muzea): Cesta za králem trollů – rodinné fantasy. Od 15 hod.

Galerie Emila Juliše Černčice: Vernisáž výstavy Tomáš Kroupa – Rozkrývání. Od 16 hodin.

Vrchlického divadlo Louny: N. V. Gogol: Ženitba (Divadlo A. Dvořáka Příbram – Kateřina K. Hrachovcová, Kateřina Fixová, Helena Karochová, Pavel Nečas, Jiří Vojta, Martin Dusbaba, Lukáš Typlt, Filip Müller, Petr Florián, Anna Fixová, Robert Tyleček a pes). Klasická situační komedie geniálního autora prověřená mnoha světovými jevišti. Od 19 hodin.