Kvůli chřipce se v Žatci nerodí miminka, porodnice je zavřená

Žatec – Jediná porodnice v okrese Louny by měla znovu otevřít v neděli ráno. Do té doby musí rodičky jinam.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Kvůli probíhající chřipkové epidemii se v Žatci nerodí miminka, porodnice je od čtvrtka 15. února uzavřená. Nastávající maminky musí využívat okolní nemocnice.

Jediná porodnice v okrese Louny by měla znovu otevřít v neděli. „Z důvodu chřipkové epidemie jsme nuceni uzavřít porodnici. A to do neděle 18. února. Rodičky budou opět přijímány k porodu v neděli, počínaje 7. hodinou ranní,“ informovala nemocnice.

Kvůli chřipce platí zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních Nemocnice Žatec, a to až do odvolání. Zákaz návštěv vyhlásila také nemocnice v Lounech.