Hlídky státní a městské policie se sjely v noci na neděli 25. srpna k areálu společnosti HP Pelzer v Žatci. Na místo je přivolali rozčilení obyvatelé z této lokality, které vzbudil velký hluk v továrně vyrábějící zvukové izolace do aut. A jelikož na negativní jevy pocházející z firmy místní upozorňují bez valného účinku úřady už deset let, tentokrát se obrátili přímo na policisty.

„Byl to neskutečný hluk. Zavolala jsem městskou i státní policii. Nebylo to poprvé, kdy firma spustila v noci hlučnou výrobu, už je to opravdu neúnosné,“ řekla obyvatelka blízké ulice Jana ze Žatce Anna Buraňová. Na problémy spojené s činností firmy HP Pelzer upozorňuje už delší dobu.

„V neděli brzy ráno jsme přijali oznámení o nadměrném hluku. Žatečtí policisté věc zadokumentovali s podezřením na přestupek na úseku ochrany před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením dle zákona o ochraně veřejného zdraví. Přestupek bude následně oznámen příslušnému správnímu orgánu k projednání,“ sdělila policejní mluvčí Irena Pilařová.

Podobně se vyjádřil i ředitel Městské policie v Žatci Miroslav Solar. „Hlídka na místě vše monitorovala, pořídila video a fotografie, věc jsme zadokumentovali. Nám to k řešení nepřísluší, ale můžeme vše poskytnout příslušným orgánům,“ uvedl.

Lidé si stěžují už roky

Obyvatelé části Žatce upozorňují na negativní jevy, které doprovázejí výrobu továrny HP Pelzer ve městě, dlouhodobě. Hluk, noční oslňování světly. Stížností zaslali desítky, problematikou se zabývala a zabývá řada úřadů a institucí. Něco se zlepšilo, problémy třeba s nadměrným hlukem ale přetrvávají.

Společnost HP Pelzer za své prohřešky dostala řadu pokut. Od České inspekce životního prostředí, Krajské hygienické stanice, žateckého stavebního úřadu. Tak, jak jich přibývá, se stupňuje i jejich výše.

„Nenecháme to být. Ve svém úsilí o nápravu budeme pokračovat. Dostali jsme od Nadace Via čtyřicet tisíc korun na právníky. Jelikož firma neplní rozhodnutí spočívající v ukončení provozu některých staveb, nejde už o přestupky, ale trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí,“ řekla Anna Buraňová.

Redakce společnost HP Pelzer s dotazem k víkendovému incidentu oslovila, během pondělí se ale k tomu nevyjádřila.

O zlepšení situace jedná s vedením společnosti dlouhodobě město Žatec. „Místním obyvatelům se může zdát, že se nic neděje. Ale řekl bych, že tlak z naší strany je v posledních měsících enormní. Společnost ale musí udělat celou řadu kroků k nápravě, cesta bude dlouhá,“ řekl radní Petr Antoni.

Firma před několika měsíci začala pracovat na dodatečném povolení objektů, které provozuje „na černo“. V současné době se zjišťuje jejich vliv na okolí. Ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že může mít významný. Proto proběhne proces podle tzv. velké EIA i s veřejným projednáním. „I přes všechna opatření by posuzovaný záměr mohl mít významný negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí a zdraví občanů. Příslušný úřad dospěl k závěru, že další posuzování dle zákona je opodstatněné,“ uvedl Jaroslav Vacek, ředitel odboru výkonu státní správy uvedeného ministerstva.

Společnost HP Pelzer vyrábí v Žatci izolace do aut od 90. let 20. století, navázala na produkci závodu Mitop. Provozuje tu původní výrobní areál, využívá také sousední objekt bývalého cukrovaru a jako sklad nedaleký objekt bývalé šroubárny.