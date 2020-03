Šíření nákazy koronaviru téměř zastavilo kulturní, společenský a volnočasový život v okrese Louny. K zavřeným základním a středním školám se přidaly umělecké školy, domovy dětí a mládeže, v Žatci přerušily provoz knihovna, kino a muzeum. Lounská knihovna zůstává v provozu, hraje také lounské kino. Seznam akcí, které jejich pořadatelé museli zrušit, je dlouhý. V současné době jde hlavně o plesy, koncerty, nehraje se v divadlech, ruší se akce na zámcích.

Koronavirus - ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Online reportáž

Na státních zámcích v Krásném Dvoře na Podbořansku a Stekníku na Žatecku se odsouvá zahájení nové sezony, ruší se veškeré prohlídky a akce, soukromé i veřejné, které se měly konat do poloviny dubna. Jde hlavně o akce spojené s velikonocemi, na které by na obě památky dorazily tisíce lidí. „Je to škoda. Už jsme měli nasmlouvané stánky na tradiční řemesla, ukázky barvení vajíček, pekaře, tradiční zabijačku na nádvoří, pletení pomlázek. Naši průvodci se učí texty o zvycích a tradicích velikonoc. Chystali jsme krásnou výzdobu zámku,“ přiblížila kastelánka zámku Stekník Jana Zajíčková.