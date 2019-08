Na třech místech v okrese Louny jsou v současné době uzavřené silnice kvůli opravám mostků.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Jiří Kopáč

Na Podbořansku je to cesta mezi Běsnem a Vrbicemi, práce na opravě mostku přes Očihovecký potok jsou naplánované do konce listopadu. Do konce září má být uzavřený mostek přes Debéřský potok ve Stradonicích na Lounsku.