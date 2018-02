Kvůli opravám se na dva měsíce uzavře most přes Ohři u nádraží

Žatec - Omezení má trvat dva týdny. Pěší projdou, vozidla budou muset využít objízdné trasy.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Od pondělí 5. března do pátku 18. května se v Žatci uzavře most přes řeku Ohři u vlakového nádraží. Pěší spojení zůstane zachováno, auta budou muset využívat most na plzeňské silnici.

Uzavírka se dotkne také řady autobusových linek. Jejím důvodem je pokračující oprava mostu, pracovat se bude na vozovce a chodnících.