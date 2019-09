Kvůli opravě přejezdu ve Tvršicích bude týden zavřená silnice

Oprava železničního přejezdu ve Tvršicích uzavře na pět dní silnici, která prochází touto vesnicí na Žatecku. A to od pondělí 9. do pátku 13. září od 7 do 17 hodin.

Železniční přejezd. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Drahomír Stulír

Objížďka povede přes Trnovany, Žatec a Staňkovice. Kvůli opravě přejezdu se na této železniční trati mezi Žatcem a Postoloprty chystá výluka. Osobní vlaky mezi Žatcem a Mostem nahradí mezi nádražími Žatec západ - Lišany autobusy. Některé vlaky budou nahrazeny mezi Žatcem a Postoloprty.

Autor: Petr Kinšt