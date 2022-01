Několik případů kyberšikany průběžně řešili i na dalších školách v kraji včetně Základní školy Mírová v Ústí nad Labem. „Vždy se ve vlnách objevují nové. Bývá to nejčastěji v rovině nemístných poznámek, zesměšňování a urážek,“ potvrdil ředitel Kamil Veigend. „Snažíme se to nejdříve řešit s dětmi, kterých se to týká, ať už je to postižený, nebo pokud se nějakými cestami dozvíme, kdo to udělal, pozveme obě strany. Projednáváme to s třídním učitelem, metodikem primární prevence, s IT specialistou a výchovnou poradkyní a případně pozveme rodiče,“ doplnil. Sociální sítě z tohoto pohledu vnímá jako celospolečenský problém. „Myslím, že nám začínají přerůstat přes hlavu,“ okomentoval.

Školy mají možnost si zvát specialisty na prevenci kriminality včetně kyberšikany, často to ale dělají teprve, když narazí na konkrétní případ. „To je ale pozdě. Prevence znamená, že se něčemu snažíme předejít,“ namítl jirkovský strážník Martin Vršan, který má jako preventista deset let zkušeností.

Přednášky na téma kyberšikana často zahajuje obrázkem pláže se stopami. „Přijde vlna a smyje je, takže nikdo nezjistí, kdo tam byl a kdy. Tak to vypadá v životě. Pokud ale člověk dá do kyberprostoru fotku, může se mu to zpětně vrátit. Někdo ho tou fotkou může vydírat, ponížit,“ upozornil.

Příkladem může být spontánní kousek kluků z florbalového oddílu jedné ze škol. „Fotili se ve sprchách, brali to jako srandu: jsme super družstvo, paráda! Zasmějeme se, vyfotíme se. Někde to pak sdíleli,“ popsal preventista. „Brzy to smazali, neuvědomili si ale, že si kdokoli může udělat screenshot a poslat to dál, kde to koluje,“ doplnil.

Nejzávažnější případy kyberšikany eviduje policie Ústeckého kraje. Podle její bezpečnostní zprávy za roky 2016 až 2020 více než trojnásobně přibylo dětí do patnácti let, které byly vyšetřované pro mravnostní trestné činy, jako je například výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií. Bylo jich o sedmnáct více než v předchozím období.

„Podstatná část byla spáchána formou rozesílání záznamů obsahujících pornografii, která jednoznačně zobrazuje či jinak využívá dítě, pomocí elektronických komunikačních kanálů jiným dětem mladším patnácti let. V některých případech dobrovolnými aktéry některých záběrů byli spolužáci pachatelů,“ uvedli policisté ve zprávě.