Laboratoř v Žatci bude testovat covid. Zkrátí se čekací doba na výsledky

V žatecké nemocnici vznikne laboratoř, ve které se bude testovat na covid 19. V současné době zajišťuje špitál jen odběrové místo, vzorky k vyšetření pomocí PCR testů se odvážejí do zařízení jinam. Nemocnici by vlastní laboratoř měla přinést další zdroje příjmů, lidé ze Žatce a okolí, kteří půjdou na covid testy, by neměli na jejich výsledky čekat tak dlouho.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot