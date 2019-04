Galerie XXL představuje významné kulturní a společenské centrum, které milovníkům umění nabízí bohatou škálu děl vysoké kvality od renomovaných českých umělců, jako je například Michael Rittstein, Jiří David, Tomáš Císařovský, Zdeněk Daněk, Roman Franta, Jiří Petrbok, Milan Salák, Jaroslav Valečka a mnoho dalších. Galerie byla svého času největší privátní galerií v České republice.

V roce 2004 ji v Lounech otevřel Ladislav Paur, po deseti letech ji přestěhoval do nedalekého Hříškova. „Zájem o umění klesá,“ říká ředitel a majitel galerie Ladislav Paur.

Jak je těžké mít v dnešní době galerii?

Obecně je to těžké hodně. Jak po ekonomické stránce, tak časové. Naše galerie je kromě výstav především zaměřená na prodej obrazů. Spolupracujeme s třicítkou umělců, zprostředkováváme prodej jejich děl.

Proč si je neprodávají sami?

Někteří autoři, kteří jsou ve svém oboru dobří, se neumí prodat. Proto je musí vést galerista. Pomáhat mu s nabízením a prodejem jeho děl. Někteří umělci zase příliš nechtějí, aby za nimi chodili kupci do ateliérů. Zdržuje je to, chtějí se spíš věnovat své práci. A právě z tohoto důvodu jsou galerie. A na druhou stranu pro autora je jistou prestiží, když ho zastupuje renomovaná galerie.

Jak se teď obecně výtvarné umění u nás prodává?

Neprodáváme velké množství obrazů. Lidé za výtvarné umění příliš neutrácejí, moc ho nenakupují. Dá se vlastně říct, že ho kupuje čím dál tím méně lidí. Málokdo ocení mít doma hodnotné umění, které má v sobě nějakou energii. Lidé radši jedou na dovolenou nebo si koupí něco jiného. Za první republiky se u nás o výtvarné umění zajímaly čtyři, pět procent lidí. Dnes to nezajímá skoro nikoho. Je to dobou. Televize, sociální sítě, lidé mají jiné zájmy.

Typická reakce některých lidí při pohledu například na abstraktní obraz je: „To bych namaloval taky“. A když zjistí, že stojí třeba sto tisíc, převládne u nich zděšení.

Jsou takové situace. Nebudu komentovat, co kdo namaluje a co ne. Pravdou třeba je, že malíř obraz, který stojí zmíněných sto tisíc, namaluje za pár dní. Ale on musel něco vystudovat, absolvovat spoustu výstav, aby se někam vypracoval. Musí platit ateliér, sociální a zdravotní pojištění, náklady na živobytí.

