operátor/ka obrábění Co od Vás očekáváme? Jaké znalosti hledáme? mít chuť pracovat ve směnném nepřetržitém provozu (práce na 12hodinové směny: 2 dny volno, 2 dny ranní, 2 dny volno, 2 dny noční - takto opakující se cyklus) střední odborné vzdělání (vyučen) technického směru (vhodné pro absolventy) technické znalosti v oblasti obrábění a základní znalosti práce s PC schopnost učit se novým postupům, obsluhovat moderní technické zařízení samostatný přístup a odpovědnost, manuální zručnost, smysl pro detail a pečlivost Co budete dělat? Za co budete odpovědný/á? obsluhovat automatické a poloautomatické stroje (obsluha CNC strojů obráběcí linky dle pracovních postupů a v souladu s požadavky na dodržování kvality dle požadavků integrovaného systému jakosti) odpovídat za kvalitu výrobku pracovat v týmu Co Vám můžeme nabídnout? nástup možný dle dohody a pracovní poměr na dobu určitou práce ve směnném nepřetržitém provozu (12hod. směny) podporu nadřízených a zkušených spolupracovníků při zaučování pět týdnů dovolené pracoviště v Průmyslové zóně Louny dovolená 25 dní příspěvek na penzijní připojištění příspěvek na čištění pracovního oblečení příspěvek na stravu + stravenkový paušál půlroční bonus dle firemních pravidel bonusový systém E-Cafeterie (Edenred) odměny a příspěvky u příležitosti životních a pracovních výročí a událostí firemní akce pro zaměstnance věrností bonusy za odpracované roky ve firmě čisté prostředí uvedena hrubá měsíční mzda/hrubý měsíční příjem kontakt:tel.: 415626580, 415626526, e-mail: prace@fkc.cz, informace@fkc.cz 30 000 Kč

