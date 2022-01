„V příštím týdnu budeme na radě schvalovat vypsání výběrového řízení na zhotovitele lávky. Výsledek chceme předložit k žádosti o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury,“ sdělil cítolibský starosta Petr Jindřich. Podle projektu jsou stavební náklady na lávku vyčíslené na 15 milionů korun, rozhodující ale bude výsledek zmíněného výběrového řízení. „Bez dotace se do stavby lávky nepustíme,“ upozornil starosta. Zda ji městys získá, nebo ne, by se měl dozvědět na jaře nebo v létě. Pokud by výstavba lávky následně začala, mohla by být hotová s dokončením dálnice u Loun, což je v plánu v druhé polovině příštího roku.

Lávka pro pěší se měla stavět s dálnicí

Město Louny, na jehož okraji má lávka vyrůst, by se na její realizaci finančně nepodílelo. Oba její konce leží v katastru Cítolib. „Lávku bychom samozřejmě uvítali i pro naše občany. Významná by byla pro jejich volnočasové aktivity,“ řekl lounský starosta Pavel Janda.

Nové přemostění by mělo mít podobné parametry jako lávka v majetku města Loun, která stojí asi jeden kilometr od zamýšleného místa pro cítolibský most. Vyrostla při výstavbě obchvatu, na který vyjela první auta v roce 1999. Vede přes ni značená cyklotrasa z Loun do Jimlína, červená turistická značka z Loun do Cítolib a dále na Podlesí a také naučná stezka Louny – Zeměchy. „Lávka je hodně frekventovaná, často přes ni chodí lidé na procházky nebo po ní běhají či jezdí na kole,“ potvrdil lounský místostarosta Milan Rychtařík.

Zvažovaná lávka u Cítolib by měla velký význam pro místní obyvatele, kteří pracují v lounské průmyslové zóně. Pro Lounské by zase byla lépe dosažitelná třeba oblast Bažantnice u Cítolib.

V rámci výstavby dálnice D7 Praha – Chomutov na Lounsku se už nikde jinde lávka pro pěší neplánuje. U Postoloprt, u fotbalového hřiště, se přes dálnici bude chodit podchodem.