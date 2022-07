„V září uvidíme, jaké nabídky obdržíme. Bohužel doba je, jaká je, ceny jsou na stavebním trhu rozkolísané směrem nahoru,“ řekl cítolibský starosta Petr Jindřich. Možnost, že by kvůli vysokým nákladům z realizace lávky sešlo, odmítl předjímat.

Jde o druhé výběrové řízení, které Cítoliby vyhlásily. Do toho prvního se na jaře nikdo nepřihlásil. „Byla tam nejkratší možná lhůta deset dní, což zřejmě nebylo nejšťastnější řešení,“ sdělil starosta. Věří, že nyní už bude městys úspěšnější. Pokud ano, lávka by se měla začít stavět ještě letos. „Bude třeba její stavbu zkorigovat s probíhající výstavbou dálnice D7 u Loun,“ upozornil.

Kde se v okrese Louny nejvíc bourá? U Libčevsi, na dálnici D7 a u Blšan

Lávka má vyrůst mezi Cítoliby a Louny v prostoru průmyslové zóny jihovýchod. Znovu spojí asfaltovou cestu, kterou hlubokým zářezem přerušila na konci devadesátých let 20. století výstavba silničního obchvatu města. Ten se nyní přestavuje na čtyřproudou dálnici. Podle současných plánů Ředitelství silnic a dálnic má být šestikilometrový úsek dálnice D7 Praha – Chomutov u Loun uvedený do provozu v létě příštího roku.

Louny nepřispějí

Město Louny, na jehož okraji má lávka vyrůst, se na její realizaci finančně podílet nebude. Oba její konce leží v katastru Cítolib. „Lávku bychom samozřejmě uvítali i pro naše občany. Významná by byla pro jejich volnočasové aktivity,“ řekl lounský starosta Pavel Janda.

Lávka v majetku města přes silnici Praha – Chomutov stojí asi jeden kilometr od zamýšleného místa pro cítolibský most. Vyrostla při výstavbě lounského obchvatu, na který vyjela první auta v roce 1999. Vede přes ni značená cyklotrasa z Loun do Jimlína, červená turistická značka z Loun do Cítolib a dále na Podlesí, a také naučná stezka Louny – Zeměchy. „Lávka je hodně frekventovaná, často přes ni chodí lidé na procházky nebo po ní běhají či jezdí na kole,“ potvrdil lounský místostarosta Milan Rychtařík. „Chodím přes ni se psem na vycházku téměř denně,“ řekl Lukáš Veselka, který bydlí v rodinném domě na nedalekém okraji Loun.

Stavba dálnice D7 na Lounsku běží. Navzdory zdražování a nedostatku materiálu

Zvažovaná lávka u Cítolib by měla velký význam i pro místní obyvatele, kteří pracují v lounské průmyslové zóně. Pro lounské by zase byla lépe dosažitelná třeba oblast Bažantnice u Cítolib, jež je vyhledávaným vycházkovým místem.

V rámci výstavby dálnice D7 Praha – Chomutov na Lounsku se už nikde jinde lávka pro pěší neplánuje. U Postoloprt – u fotbalového hřiště – se bude dálnice překonávat podchodem.